Potrivit informațiilor relatate de presa franceză, infractorii introduc o foaie albă, de obicei format A4, în fanta cutiei poștale, lăsând-o vizibilă din exterior. După câteva zile, aceștia revin pentru a verifica dacă foaia a fost îndepărtată.

Dacă documentul se află încă în același loc, hoții trag concluzia că nimeni nu a ridicat corespondența și că locuința este nelocuită. Acesta este considerat un semnal că pot acționa fără a fi surprinși, trecând la spargere.

În Franța au loc anual peste 200.000 de spargeri, potrivit datelor oficiale, doar în 2024 fiind raportate 218.700 de cazuri. Cele mai afectate zone sunt departamentele Bouches-du-Rhône, Isère și Gironde, însă fenomenul este prezent la nivel național.

Deși tehnica este ușor de aplicat în cazul caselor, unde cutiile poștale sunt amplasate la exterior, infractorii au adaptat metoda și pentru apartamente. Un polițist citat de RMC Conso a explicat că unii hoți introduc telefonul mobil prin fanta cutiei poștale și fotografiază corespondența din interior.

Astfel, pot identifica numele locatarilor și poziționarea exactă a apartamentului în imobil. Această tehnică le permite să aleagă ținte precise, chiar și în blocuri de locuințe.

Jandarmeria din departamentul Yonne a atras recent atenția asupra creșterii acestui tip de escrocherie, printr-o postare publicată pe Facebook. Mesajul a devenit viral, iar locuitori din alte zone, precum Calvados, Savoia și Doubs, au semnalat situații similare. Metoda fusese raportată și anterior, inclusiv în departamentele Somme și Finistère.

Autoritățile franceze recomandă verificarea frecventă a cutiei poștale, mai ales în perioadele de absență. Ridicarea corespondenței sau rugarea unei persoane de încredere să facă acest lucru poate elimina principalul indiciu folosit de hoți.

De asemenea, este recomandată semnalarea imediată a situațiilor suspecte către poliție sau jandarmerie, mai ales dacă sunt observate foi sau alte obiecte introduse intenționat în cutia poștală.

Într-un caz distinct, autoritățile din România au anunțat identificarea și reținerea a patru bărbați cercetați pentru furt calificat. Potrivit unei informări a Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, aceștia ar fi intrat în locuința unui bărbat de 89 de ani din Cluj-Napoca, folosind pretextul fals că un porumbel ar fi blocat în podul casei.

Doi dintre suspecți ar fi pătruns în locuință, profitând de vârsta victimei, în timp ce ceilalți doi ar fi supravegheat zona. Din imobil au fost sustrase sume de bani și bijuterii în valoare totală de 52.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat integral, iar cei patru bărbați au fost reținuți și introduși într-un centru de arest preventiv, cu sprijinul polițiștilor din județele Cluj și Mureș.