În acest context, Radu Marinescu a constituit un grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condițiilor legale privind răspunderea penală a minorilor, inclusiv sub aspectul vârstei minime prevăzute de lege.

Radu Marinescu a explicat că evoluția societății influențează datele psihosomatice ale minorilor, iar accesul acestora la informații nocive prin rețele de socializare și conținuturi violente contribuie uneori la o maturizare mai timpurie.

„Am decis să facem un grup de lucru care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor legale de antrenare a răspunderii penale pentru minori. Una dintre componente este şi aceea a vârstei”, a declarat ministrul Justiţiei.

Grupul de lucru va analiza, împreună cu specialiști și părțile implicate, necesitatea sau inexistența unei reduceri a vârstei minime pentru răspunderea penală a minorului, în prezent stabilită la 14 ani, și posibilitatea introducerii unei condiții bazate pe discernământ pentru cei sub această vârstă.

„Minorii, având acces la informaţie, de multe ori într-un mod nociv, că şi asta trebuie să discutăm, reţele de socializare, unde sunt conţinuturi violente adeseori, care îl construiesc mental greşit pe minor, toate aceste aspecte denotă, de foarte multe ori, o maturizare mai timpurie a persoanei. Şi atunci, este corect să discutăm în momentul de faţă cu specialiştii, cu toţi cei implicaţi, despre necesitatea sau inexistenţa acestei necesităţi, vom concluziona la capătul lucrării, a scăderii vârstei pentru răspunderea penală a minorului. 14 ani este în momentul de faţă, o menţinem şi introducem totuşi o condiţie să răspundă penal pe bază de discernământ stabilit exact sub 14 ani, o scădem de la 14 ani, la 13, la 12, nu ştiu. Există alte state europene care au astfel de politici”, a mai spus ministrul.

Ministrul a menționat că incidentul cu minorul de 13 ani a evidențiat lacunele legislative, subliniind responsabilitatea autorităților de a căuta soluții legislative eficiente. El a precizat că nu se dorește grăbirea procesului de elaborare a legii, ci o legislație atent gândită, stabilă și care să producă rezultate pe termen lung, evitând astfel efectele contraproductive ale unor măsuri adoptate în pripă.

„Sunt oameni nemulţumiţi şi atunci căutăm, e responsabilitatea noastră să căutăm soluţii legislative. Nu putem grăbi un proces de elaborare ştiinţific. Ce ne dorim? O legislaţie făcută în pripă, care după o lună, două, trei sau un an, doi, să se demonstreze contraproductivă? Sau vrem o legislaţie atent gândită, atent calibrată, stabilă, ca să spunem iată, România are un cadru legal care rezistă în timp, dă rezultate şi atunci vă asigur că nu vom întârzia în munca noastră, dar nici nu vom grăbi ceea ce este necesar să fie un lucru solid şi bun pentru toată societatea”, a completat Marinescu.

Grupul de lucru a fost anunțat încă de luni, în cadrul Ministerului Justiției, ca răspuns la crima comisă de minorii din Timiș, și va analiza inclusiv condițiile de răspundere penală raportate la vârsta minimă. În paralel, ministrul a subliniat necesitatea unei strategii naționale integrate pentru combaterea infracționalității juvenile, cu un accent special pe minorii infractori.

Copilul de 13 ani implicat în crima din Timiș nu răspunde penal și a fost plasat sub măsura specială a plasamentului și supravegherii specializate de familie, fiind internat în Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă. Procurorii au explicat că, nefiind răspunzător penal, asupra lui nu se pot lua alte măsuri și nu se poate dispune efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice.