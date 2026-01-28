Dan Andronic a spus că a observat o preocupare neobișnuit de mare a publicului față de această crimă. El a afirmat că nu a mai văzut o reacție de acest tip de la cazul Bolintin și a remarcat că impactul vine în special din cauza vârstei autorilor. A mai spus că brutalitatea faptei i-a amintit de alte cazuri vechi, care au marcat profund opinia publică.

Dan Andronic: Din ce am văzut eu, foarte mulți oameni sunt preocupați de crima adolescenților. Eu n-am mai văzut o asemenea situație de la crima din Bolintin. Alecu, ziceai că n-ai mai văzut de la Bolintin tipul ăsta de reacție. Tu ai trecut prin multe situații de tipul ăsta de-a lungul carierei de ziarist. Ai mai văzut cruzime de tipul ăsta? Mie mi-a adus foarte pregnant în minte de cazul Mihalea dacă îl mai țineți minte.

Alecu Racoviceanu a explicat că au mai existat crime comise de minori, inclusiv de copii sub 14 ani, care nu au răspuns penal. El a spus că, în acest caz, ancheta ar putea ajunge la încadrarea de omor deosebit de grav, în funcție de rezultatul autopsiei.

Alecu Racoviceanu: Cruzimea și vârsta participanților, au mai existat astfel de cazuri, copii care până în 14 ani au fost absolviți de cercetare pentru omor sau chiar omor deosebit de grav. Vom ajunge probabil la un omor deosebit de grav. E vorba de un test de autopsie care desparte această încadrare, dacă a avut sau nu urme de fum în plămâni, adică dacă trăia atunci când a început să-i fie profanat trupul. Scenele astea sunt premergătoare secvențelor de linșaj pe care le știm din alte țări. Pe noi Dumnezeu ne-a ferit. Dan Andronic: Bine nici nu am mai avut cazuri așa de șocante. Ele sunt șocante prin prisma vârstei autorilor.

Alecu Racoviceanu a spus că această crimă este specială prin contextul social în care s-a produs. El a vorbit despre grupul de copii proveniți din familii extrem de fragile, fără sprijin real. A explicat că toți copiii implicați aveau un singur părinte sau erau crescuți de bunici și că situația lor școlară era foarte aproape de abandon.

În opinia sa, aceste lucruri erau cunoscute de mult timp, dar nu a existat nicio intervenție serioasă. Racoviceanu a spus că, în cazul principalilor autori, existaseră episoade violente anterioare, inclusiv o faptă care ar fi putut fi încadrată ca tentativă de omor.

Alecu Racoviceanu: N-au fost, de exemplu, după dubla Crimă de la Caracal. Nu s-a ajuns la încercări de linșaj. Au existat cazuri de linșaj de exemplu după accidentul de tractor din 1986, când a intrat cu autotirul într-o mulțime. Crima asta este specială pentru că ea a avut un creuzet extraordinar în această localitate. Discutăm deja de 4 copii care nu aveau niciunul din ei decât un părinte. Unul era crescut de bunică. Activitatea la școală friza abandonul și nimeni nu făcea nimic de ani de zile. Cei doi principali autori ai crimei, chiar dacă unul dintre ei nu răspunde penal, deși și aici putem discuta foarte mult, cu două luni înainte au avut o tentativă de omor, pentru că a lovit cu cuțitul pe cineva în zona feței este tentativă de omor. Au fost încadrați la violențe, ceea ce a permis împăcarea părților și ei au fost din nou liberi și nesupravegheați.

Jurnalistul a explicat că există încă din 2004 o lege care permite instituționalizarea minorilor sub 14 ani, chiar dacă nu răspund penal. Cu toate acestea, în acest caz, copilul de 13 ani a fost lăsat în grija familiei, deși existau semne clare că aceasta nu mai avea control asupra lui.