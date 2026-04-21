Una dintre deciziile luate de Executivul condus de Ilie Bolojan, criticată vehement de Mirel Curea. Despre reformele îndoielnice ale premierului s-a discutat, marți, în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care a luat parte și Alecu Racoviceanu.

Interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat a fost o măsură care a dat naștere multor probleme, după cum a explicat Mirel Curea. Mai ales în domenii ca sănătatea sau educația. Pentru că a creat un mare vid de personal.

Dan Andronic a făcut referire la alte domenii vizate de decizia Guvernului.

„Toți se gândesc la cei din Armată și la cei de la Interne, care ies la pensie la 50 de ani și care după aceea se angajează din nou la stat”, spune jurnalistul.

„Alea sunt niște decizii punctuale”, a replicat invitatul emisiunii.

Mirel Curea a dat exemplul unui spital din provincie, unde directorul trebuie să fie un om bun la toate, pentru că nu mai are personal suficient. Un argument care arată că decizia Executivului a creat mari probleme în sistemul de sănătate.

„Există un spital. Sper să nu greșesc orașul, unde un director e director, e medic, consultă, dacă nu greșesc, e chirurg, mai și operează. Îi vine o asistentă pensionară și un anestezist pensionar și o femeie de serviciu, că nu are femeie de serviciu. Ăsta e spitalul de acolo. Și vine un deștept de ăsta să îmi spună că are ceva împotriva cumulului de pensii cu salarii. Că știe el un general angajat într-o firmă de energie”, a afirmat Mirel Curea.

Dan Andronic a adus aminte că din perioada în care Emil Boc ocupa funcția de premier există o hibă a legislației.