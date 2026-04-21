Una dintre deciziile luate de Executivul condus de Ilie Bolojan, criticată vehement de Mirel Curea. Despre reformele îndoielnice ale premierului s-a discutat, marți, în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, la care a luat parte și Alecu Racoviceanu.
Mirel Curea, despre una dintre deciziile Guvernului Bolojan: „Este o prostie imensă”
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat a fost o măsură care a dat naștere multor probleme, după cum a explicat Mirel Curea. Mai ales în domenii ca sănătatea sau educația. Pentru că a creat un mare vid de personal.
„Este o prostie imensă, uriașă. Sute de spitale amărâte din țara asta au ajuns să aibă un singur anestezist de 70-80 de ani. Pe care îl cheamă de acasă și ăla abia se târâie să facă anestezie, să poată să salveze vieți.
Sunt mii de profesori bătrâni care abia se târâie să-i învețe carte pe copii în orașe mai amărâte și prin comune mai amărâte. Pune-i pe ăia să aleagă între una și alta și rămâi fără medici care salvează vieți, rămâi fără profesori”, a spus Mirel Curea.
Domeniile care sar cel mai mult în ochi
Dan Andronic a făcut referire la alte domenii vizate de decizia Guvernului.
„Toți se gândesc la cei din Armată și la cei de la Interne, care ies la pensie la 50 de ani și care după aceea se angajează din nou la stat”, spune jurnalistul.
„Alea sunt niște decizii punctuale”, a replicat invitatul emisiunii.
Mirel Curea a dat exemplul unui spital din provincie, unde directorul trebuie să fie un om bun la toate, pentru că nu mai are personal suficient. Un argument care arată că decizia Executivului a creat mari probleme în sistemul de sănătate.
„Există un spital. Sper să nu greșesc orașul, unde un director e director, e medic, consultă, dacă nu greșesc, e chirurg, mai și operează. Îi vine o asistentă pensionară și un anestezist pensionar și o femeie de serviciu, că nu are femeie de serviciu.
Ăsta e spitalul de acolo. Și vine un deștept de ăsta să îmi spună că are ceva împotriva cumulului de pensii cu salarii. Că știe el un general angajat într-o firmă de energie”, a afirmat Mirel Curea.
Categoriile avantajate de lege
Dan Andronic a adus aminte că din perioada în care Emil Boc ocupa funcția de premier există o hibă a legislației.
„Există, într-adevăr, există o problemă cu pensionarii special, dar asta este o problemă care e dată de o legislație care, dacă mă aduc eu bine aminte, a fost adoptată pe vremea lui Boc. Emil Boc, dacă ați auzit de el, premier liberal.
Sau premier care era nu știu, PDL-ul era de dreapta, nu? Care după aia, oricum, a ajuns la liberali. E o lege care favorizează unele categorii, mai ales cele din armate și din zona asta interne, siguranță națională”, a afirmat realizatorul emisiunii.
