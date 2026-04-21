Claudiu Manda a explicat că situația actuală trebuie privită în cheia unor precedente politice similare și nu ca o ruptură fără precedent, insistând că PSD a luat o decizie politică legitimă.

„O situație de genul acesta s-a întâmplat acum 4 ani de zile, când USR-ul a cerut PNL-ului să schimbe prim-ministrul și PNL a schimbat prim-ministrul. Atunci a fost înlăturat domnul Orban și a venit domnul Cîțu. De aici încolo să spunem că inacceptabil sau nu, e un subiect”, a declarat Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD a subliniat pentru Digi24 că formațiunea a decis încetarea colaborării cu actualul premier și așteaptă o reacție din partea acestuia în perioada următoare, sugerând că demisia ar reprezenta un gest politic firesc în contextul pierderii susținerii parlamentare.

În același context, liderul PSD a indicat existența unor tensiuni interne în PNL, pe care le consideră relevante pentru evoluția situației politice.

„Există dialogul contondent din PNL, care arată până la urmă că nici acolo lucrurile nu sunt în regulă. Și poate că motivele noastre de supărare, faptul că nu ascultă toate părerile, că nu ia decizii pentru oameni, că ia decizii mai degrabă împotriva oamenilor, se pot vedea”, susține Claudiu Manda.

Claudiu Manda a detaliat pașii pe care PSD îi are în vedere în perioada imediat următoare, subliniind că nu există emoții privind retragerea miniștrilor din Guvern și că acest proces este unul asumat.

„Eu citesc din laboratoarele, nu știu dacă ale PNL, Rezist, cum vreți dumneavoastră, tot felul de știri în momentul ăsta. (…) Am discutat cu toți (miniștrii -n.red.), n-avem niciun fel de emoții în acest sens, se vor retrage fiecare dintre ei, vor prezenta probabil și un bilanț de activitate pe care l-au prezentat și în fața colegilor, pentru că am avut și această evaluare a activității miniștrilor noștri. Domnul Grindeanu a spus că nu are niciun fel de emoții. Oricând se poate retrage din această funcție. Nu este vorba despre Camera Deputaților, pentru că acela este un for de decizie. Acolo lucrurile au funcționat. Am fost la guvernare, am participat la aceste decizii, am venit cu alte măsuri care nu au fost luate în calcul sau au fost amânate. Au fost decizii, unele dintre ele prostești, luate fără acordul nostru”, a declarat Claudiu Manda.

Acesta a comentat și dinamica din mediul online, respingând ideea unei presiuni semnificative asupra partidului.

„Noi am văzut «războiul» în social media, am văzut și mobilizarea pentru protest, am văzut și câți au venit. În zona de social media, dacă ar fi un război online, s-ar putea ca să-l câștigăm și în numele Ucrainei. Nu ne e frică de acest lucru”, a declarat Claudiu Manda.

În același timp, liderul PSD a criticat modul de lucru din coaliție și lipsa de dialog pe teme economice.

„Noi am spus din septembrie că venim cu măsuri de relansare economică, tocmai spunând în momentul în care concediezi din zona publică, hai să găsim, să creăm oportunități, să se dezvolte business, ca oamenii aceștia să meargă acolo. Din septembrie până în februarie nu a existat niciun dialog cu domnia sa pe acest subiect. A zis «da, are PSD-ul», a trebuit să «șantajăm», să spunem, nu vor intra în Parlament ordonanțele de urgență pentru a reforma tăierile de fapt din administrația publică locală și centrală decât dacă intră și cele din măsurile de relansare economică. Este modul de lucru. De fiecare dată să șantajăm, de fiecare dată să condiționăm, de fiecare dată să amenințăm pentru a încerca să impunem măsuri pentru oamenii”, a declarat Claudiu Manda.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul analizează posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, însă o decizie finală va fi luată doar după consultările cu președintele.

Acesta a explicat că moțiunea reprezintă doar una dintre variantele aflate pe masă, în contextul retragerii sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan, iar PSD nu exclude nici susținerea unei inițiative similare venite din partea altor formațiuni parlamentare.

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a spus Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat că mandatul primit în partid este unul clar și vizează retragerea încrederii acordate actualului prim-ministru, ceea ce justifică inclusiv susținerea unor demersuri parlamentare împotriva Executivului.

„E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai spus Sorin Grindeanu.

În același timp, PSD își pregătește poziția pentru consultările de la Palatul Cotroceni, unde va transmite oficial condițiile pentru o eventuală participare la o nouă formulă de guvernare.

„Mergem la Cotroceni să-i spunem preşedintelui Nicuşor Dan ceea ce ne-au mandatat cei 5.000 de colegi din PSD. Noi ne dorim să susţinem o coaliţie pro-europeană, nu dorim un guvern minoritar şi nu vom face alianţă cu AUR”, a declarat Sorin Grindeanu la Radio România Actualităţi.

Totodată, liderul PSD a reiterat că decizia partidului privind actualul premier este definitivă și condiționează orice negocieri ulterioare.

„Votul nostru a fost unul clar, unul fără dubii… Dacă se doreşte ca PSD să mai facă parte dintr-o Coaliţie de guvernare cu partidel pro-europene, dar noi nu-l mai susţinem pe Ilie Bolojan ca premier sau partidul social-democrat merge în Opoziţie”, a mai spus Sorin Grindeanu.

El a precizat că ”există majorităţi în Parlamentul României şi fără Partidul Social Democrat”.

„Noi avem, dacă luăm şi redistribuirile, undeva în jur de 27-28% din numărul de parlamentari. Atât are PSD-ul. Dacă ne doresc în continuare în această coaliţie şi se face o majoritate unde doresc să fie şi PSD, avem această condiţie. Dacă nu, sunt liberi să-şi facă alte majorităţi”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că salută anunţul privind consultările preşedintelui Nicuşor Dan cu partidele din coaliţie.

„Salut această etapă. Eu v-am spus şi ieri şi alaltăieri că e un pas necesar. Urmare a acestor consultări de la Cotroceni, probabil se va ajunge la un prim tablou. Fiecare din partide va veni şi va spune care e viziunea fiecăruia. După care, dacă nu se ajunge sau nu se găseşte o soluţie care să fie acceptată de aceste partide, atunci Partidul Social Democrat, aşa cum am anunţat, îşi trage reprezentanţii din guvern. Ceea ce înseamnă că avem un guvern care nu mai are o majoritate în Parlament, ceea ce se traduce printr-un guvern minoritar. Nu e prima data când s-a întâmplat acest lucru. În 45 de zile, aşa cum a fost şi în trecut, de mai multe ori, premierul Ilie Bolojaan, dacă nu, demisionează şi nu există vreo moţiune de cenzură, în acest interval, care să fi trecut prin Parlament, trebuie să vină să-şi testeze această nouă coaliţie, care e fără PSD. Dacă acea coaliţie sau această formulă guvernamentală va avea majoritate, guvernul va continua. Dacă nu, guvernul se consideră picat”, a arătat el.

