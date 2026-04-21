”În temeiul prerogativelor constituţionale, Preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiunilor politice parlamentare, pentru consultări”, anunţă Administraţia Prezidneţială.

Programul consultărilor este următorul:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

ora 18:30 – Uniunea Salvaţi România (USR).

Anunțul venit de la Palatul Cotroceni apare în contextul în care PSD i-a retras, luni, sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Social-democrații au transmis că șeful Executivului ar avea la dispoziție „două sau trei zile” pentru a-și prezenta demisia, în caz contrar fiind luată în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură.

Totodată, Lia Olguța Vasilescu a declarat că miniștrii PSD ar urma să demisioneze în perioada următoare, iar acestora li s-ar alătura ulterior și prefecții și secretarii de stat.

Sorin Grindeanu a declarat că este preferabilă o opoziție fermă decât o guvernare lipsită de autoritate, în contextul în care PSD a anunțat eșecul așa-numitului „Plan Bolojan”.

Social-democrații s-au reunit luni la Palatul Parlamentului într-o consultare internă, în urma căreia au decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan.

După anunțarea rezultatului votului, liderul PSD a precizat că partidul urmează să ia măsuri în perioada imediat următoare.

„Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru și eu și Claudiu și prin vicepreședinții și toată conducerea partidului vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a lansat critici dure la adresa partenerilor de guvernare și a premierului Ilie Bolojan, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliție.

Acesta a sugerat că relațiile din actuala formulă guvernamentală se deteriorează rapid, descriind situația politică drept una extrem de dificilă și cu potențial de blocaj. Totodată, a transmis un mesaj de regret față de evoluția economică, afirmând că anumite obiective nu au fost atinse.

Grindeanu a mai susținut că PSD ar fi fost pus într-o poziție vulnerabilă în cadrul guvernării, în timp ce situația economică a țării s-a deteriorat, alimentând astfel tensiunile din interiorul coaliției.

Ilie Bolojan a declarat că a luat act de decizia PSD, pe care o consideră „complet greșită și iresponsabilă” în raport cu interesele României, nu ale unei persoane.

„Înseamnă periclitarea finanțelorlor țării, aruncarea în aer a guvernării”, a spus Bolojan.

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a declarat că partidul analizează extinderea măsurii de retragere din Guvern și la nivelul secretarilor de stat.

Acesta a precizat că, în primă fază, PSD va retrage miniștrii din Executiv pentru a arăta că nu mai există susținere politică, urmând ca ulterior să fie discutată și varianta retragerii secretarilor de stat.

Manda a afirmat că formațiunea a decis că nu mai poate continua colaborarea cu premierul Ilie Bolojan și că așteaptă decizia acestuia în termenul anunțat anterior.

Totodată, el a explicat că următorul pas este unul administrativ, prin care PSD să își demonstreze retragerea efectivă din guvernare, proces care ar urma să înceapă odată cu demisia miniștrilor social-democrați.