De ce alege statul român să vândă pachete de acțiuni la societăți profitabile, care aduc deja venituri consistente la bugetul de stat? Subiectul a fost analizat pe larg în cadrul podcastului Contrapunct, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Dan Andronic i-a avut invitați pe Lucian Duță, fost director la SALROM, și pe jurnalistul Mirel Curea.

Analiza a pornit de la logica economică a acestor tranzacții, în contextul în care companiile vizate sunt deja listate la bursă.

Dan Andronic a subliniat că argumentul guvernanței corporative deficitare nu mai stă în picioare în cazul multor companii de stat care au dovedit deja că pot fi extrem de eficiente sub controlul public, dacă sunt administrate corect.

Mai mult, acesta a atras atenția asupra unei strategii financiare care ar putea bloca dezvoltarea pe termen lung a acestor giganți energetici sau logistici.

„Nu știu dacă ați văzut, dar acum, și la Oil Terminal, și la Hidroelectrica, statul solicită 90%, să se distribuie 90% din profit. Deci știți ce înseamnă lucrul ăsta? Companiile alea nu vor avea bani de investiție. Pentru că le iei toată seva. Deci tu iei tot sângele, îi mai lași doar 10%”, a completat jurnalistul.

Mirel Curea a abordat subiectul dintr-o perspectivă politică și socială, ironizând modul în care discursul public românesc este manipulat pentru a accepta înstrăinarea activelor statului, în timp ce alte puteri europene fac exact contrariul.

„În timp ce noi vorbim, dacă Fritz sau Franța, nu știu exact cum îl cheamă, s-ar uita la noi, ar râde de noi. Că facem parte din categoria tâmpiților cu nu ne vindem țara. Așa cum s-a și pronunțat. Deci un gagiu care și-a luat cetățenia română acum două luni face mișto de mine că sunt pe principiu nu ne vindem țara. În condițiile în care nemții lui nu numai că nu-și vând țara, dar naționalizează”, a spus Mirel Curea.

Jurnalistul și-a exprimat uimirea față de ușurința cu care anumite figuri politice reușesc să convingă electoratul, în ciuda unor decizii care par să contravină interesului național.

„Românii votează așa ceva. Că de-aia mai zic și eu ce mai zic despre acești români. Iar ceilalți, care nu votează așa ceva, unul din ăsta ghidonat, de cine-o fi ghidonat, îl votează pe unul care spune că geto-dacii respirau în loc să mănânci o friptură. Ăștia suntem”, a adăugat el.

Lucian Duță, fost director la SALROM, a oferit o explicație pentru comportamentul electoral actual, punând accent pe dezamăgirea profundă a populației față de clasa politică tradițională și față de administratorii care promiteau reforme, dar au livrat doar austeritate sau vânzări de active.

Conform invitatului, atunci când cetățenii nu mai văd o cale de ieșire sau o strategie clară, devin vulnerabili în fața unor discursuri populiste sau a unor lideri care apar ca salvatori de conjunctură.