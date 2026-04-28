Noi reguli pentru vânzarea mașinilor second-hand. Uniunea Europeană lucrează la un nou set de reglementări care ar putea schimba radical modul în care se vând mașinile second-hand. Măsurile vizează în special vehiculele mai vechi și urmăresc creșterea siguranței rutiere, reducerea poluării și o mai bună controlare a ciclului de viață al autoturismelor.

Dacă aceste reguli vor fi adoptate în forma actuală, vânzarea unei mașini folosite – mai ales între persoane fizice – nu va mai fi la fel de simplă ca în prezent.

Noul cadru legislativ face parte din actualizarea regulilor privind vehiculele scoase din uz. Scopul principal este de a preveni situațiile în care mașinile vechi sau defecte continuă să circule fără control adecvat.

Autoritățile europene urmăresc trei direcții clare:

creșterea siguranței pe drumurile publice

reducerea impactului asupra mediului

trasabilitatea completă a vehiculelor până la casare sau reciclare

În practică, acest lucru înseamnă că fiecare mașină vândută va trebui să îndeplinească cerințe mai stricte privind starea tehnică.

Una dintre cele mai importante modificări vizează inspecția tehnică periodică (ITP). În noul sistem propus, dovada că un vehicul este sigur pentru circulație devine esențială în procesul de vânzare.

Dacă autoturismul are ITP valabil, tranzacția poate continua relativ normal. Însă, în lipsa acestuia, proprietarul ar putea fi obligat să obțină o evaluare tehnică suplimentară care să confirme că mașina poate circula în siguranță.

Această schimbare ar putea avea un impact direct asupra pieței mașinilor vechi, unde multe vehicule nu mai trec inspecția tehnică fără reparații costisitoare.

Un alt domeniu vizat este piața online de autoturisme second-hand. Platformele de anunțuri ar putea fi obligate să verifice anumite condiții tehnice înainte de publicarea ofertelor.

Acest lucru ar elimina posibilitatea postării rapide a unui anunț fără documente care să ateste starea reală a mașinii. Cu alte cuvinte, vânzările „din câteva clickuri” ar putea deveni mai rare, fiind înlocuite de un proces mai formalizat și mai lent.

Pentru cumpărători, acest lucru ar putea însemna mai multă transparență. Pentru vânzători, însă, ar putea însemna mai mult timp și mai multe costuri.

Schimbările propuse nu afectează toate categoriile de proprietari în mod egal. Persoanele în vârstă ar putea resimți cel mai puternic aceste modificări.

Mulți seniori dețin autoturisme utilizate ocazional, pe care le vând pentru a obține venituri suplimentare. În noul context, necesitatea unor verificări suplimentare și a unor documente tehnice ar putea transforma un proces simplu într-unul mai costisitor și mai birocratic.

În plus, timpul necesar pentru finalizarea unei vânzări ar putea crește semnificativ.

Deși direcția legislativă a fost deja stabilită la nivel politic în Uniunea Europeană, noile reguli nu sunt încă în vigoare.

Pentru a deveni obligatorii, acestea trebuie:

aprobate oficial la nivel european publicate în forma finală implementate de statele membre într-o perioadă de tranziție

Așadar, schimbările nu vor avea efect imediat, dar direcția este clară: piața auto va deveni mai reglementată.

Chiar dacă noile reguli nu sunt încă active, specialiștii recomandă o pregătire din timp. Menținerea vehiculului în stare tehnică bună și efectuarea la timp a inspecțiilor periodice pot simplifica semnificativ o eventuală vânzare viitoare.

De asemenea, documentele complete și istoricul clar al mașinii ar putea deveni factori decisivi în procesul de tranzacționare.