Nicușor Dan a anunțat consolidarea poziției României în regiune printr-un acord semnat la nivel portuar, cu impact direct asupra conectivității economice. Documentul vizează colaborarea dintre Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka, în contextul extinderii coridoarelor europene de transport.

Anunțul a fost făcut în cadrul summitului desfășurat la Dubrovnik, unde șeful statului a subliniat importanța strategică a acestui demers pentru economia națională și pentru rolul României în regiune.

Acordul este considerat un pas important în dezvoltarea infrastructurii logistice și în creșterea competitivității Portului Constanța, într-un context regional în care rutele comerciale capătă o importanță strategică tot mai mare.

Un alt element central al anunțului făcut de Nicușor Dan îl reprezintă aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, instrument financiar destinat proiectelor majore din regiune.

Prin implicarea instituțiilor financiare naționale, România devine parte a unui mecanism care urmărește mobilizarea unor resurse semnificative pentru dezvoltare economică și modernizare.

„Prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, țara noastră va contribui la un instrument financiar care își propune să mobilizeze peste 2 miliarde de euro pentru investiții esențiale în materie de energie, sustenabilitate, transport și infrastructură digitală și socială. Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a precizat Nicușor Dan.

Participarea la acest fond este văzută ca o oportunitate de accelerare a investițiilor în domenii-cheie, în special în contextul nevoii de modernizare a infrastructurii și de creștere a securității energetice.

În paralel cu agenda externă a președintelui, scena politică internă rămâne tensionată. PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, care urmează să fie citită în Parlament, votul fiind programat pentru 5 mai.

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică la nivel prezidențial care reunește 12 state membre ale Uniunii Europene situate între Marea Baltică, Adriatică și Neagră, având ca obiectiv principal reducerea decalajelor de dezvoltare și creșterea interconectivității regionale.

Summitul din 2026, desfășurat între 27 și 29 aprilie la Dubrovnik, reunește lideri politici și actori economici, inclusiv participarea lui Nicușor Dan, și se concentrează pe proiecte concrete în infrastructură, energie și digitalizare.

Inițiativa are trei piloni principali: dezvoltarea transportului, consolidarea securității energetice și extinderea infrastructurii digitale. În același timp, aceasta urmărește întărirea coeziunii în cadrul Uniunii Europene și consolidarea parteneriatului transatlantic.

Statele participante sunt Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia, iar parteneri strategici sunt Statele Unite, Comisia Europeană și Germania.

Ediția din acest an pune un accent deosebit pe dezvoltarea coridoarelor de transport pe axa Nord-Sud, o zonă considerată istoric mai puțin dezvoltată comparativ cu rutele Est-Vest, dar esențială pentru securitatea economică și energetică a regiunii.

