Adunarea Națională a Franței a făcut un pas important pentru protejarea tinerilor de efectele negative ale rețelelor sociale. Luni seară, deputații au aprobat, în primă lectură, proiectul de lege inițiat de deputata centristă Laure Miller, care prevede interzicerea accesului copiilor sub 15 ani la platformele de socializare. Propunerea a trecut cu 130 de voturi pentru și 21 împotrivă.

Legea nu se limitează doar la rețele sociale: aceasta extinde interdicția folosirii telefoanelor mobile și în licee, o măsură menită să protejeze sănătatea mintală a elevilor.

„Scopul este de a proteja sănătatea mintală a tinerilor noştri, deoarece ne dăm seama că reţelele sociale le modelează din ce în ce mai mult mintea”, explică parlamentara din Marne.

Președintele Emmanuel Macron susține reforma și a atras atenția asupra rolului rețelelor sociale în creșterea violenței în rândul tinerilor. Macron dorește ca legea să fie aplicată începând cu noul an școlar, din septembrie, inspirându-se din exemplul Australiei, prima țară care a introdus o interdicție similară pentru persoanele sub 16 ani pe platforme precum TikTok, Facebook, Snapchat și YouTube.

Textul urmează să fie examinat de Senat, după care va reveni în Adunarea Națională pentru votul final. În Franța, sprijinul politic și public pentru astfel de restricții este puternic, sondajele arătând că 73% dintre respondenți sunt de acord cu limitarea accesului la rețele sociale pentru persoanele sub 15 ani.

„Cu această lege, stabilim o limită clară în societate şi afirmăm că reţelele sociale nu sunt inofensive”, a declarat deputata centristă Laure Miller la prezentarea proiectului de lege. „Copiii noştri citesc mai puţin, dorm mai puţin şi se compară mai mult între ei”, a continuat ea. „Aceasta este o luptă pentru libertatea gândirii”, a subliniat deputata.

Alte state europene, precum Marea Britanie, Danemarca, Spania și Grecia, analizează măsuri similare, iar Parlamentul European a recomandat impunerea unor limite de vârstă pentru protejarea copiilor. Aplicarea efectivă a restricțiilor ridică însă provocări: experiența Australiei arată că tinerii pot găsi metode de a ocoli legea, ceea ce complică controlul platformelor.

În timp ce opinia publică este majoritar favorabilă, adolescenții au păreri împărțite: unii recunosc riscurile rețelelor sociale, alții consideră că restricțiile sunt exagerate. Deputatul de extremă dreapta Thierry Perez a salutat proiectul, descriindu-l ca pe o „urgență sanitară” pentru protecția copiilor.