Restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale a intrat într-o nouă etapă după un vot important în Camera Lorzilor din Marea Britanie, care a aprobat un amendament cu impact direct asupra platformelor digitale. Măsura face parte din proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și funcționarea școlilor, aflat în prezent în dezbatere parlamentară, și propune o schimbare semnificativă în modul în care minorii pot interacționa online.

Concret, amendamentul prevede interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, prin obligarea platformelor să implementeze sisteme „foarte eficiente” de verificare a vârstei. Termenul stabilit pentru introducerea acestor mecanisme este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, iar obiectivul este ca minorii sub această vârstă să nu mai poată crea conturi pe platformele de social media.

După votul din Camera Lorzilor, textul legislativ urmează să ajungă în Camera Comunelor, unde guvernul ar putea, teoretic, să respingă amendamentul. În practică, însă, acest pas devine din ce în ce mai dificil din punct de vedere politic, în contextul presiunii publice și al dezbaterilor tot mai intense despre impactul rețelelor sociale asupra sănătății copiilor.

Dezbaterile din Marea Britanie nu sunt un caz izolat, iar tema restricțiilor pentru adolescenți pe rețelele sociale capătă amploare la nivel european. În Franța, guvernul a propus un proiect de lege care prevede interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la platformele de social media fără acordul explicit al părinților. Textul a fost discutat în Parlament pe 19 ianuarie și ar urma să se aplice începând cu luna septembrie 2026.

Și alte state europene explorează soluții tehnice sau legislative. Spania testează în prezent sisteme de verificare reală a vârstei, inclusiv prin utilizarea identității digitale, într-un efort de a limita accesul copiilor la conținut neadecvat. Danemarca a anunțat, la rândul său, intenția de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copiii sub 15 ani, invocând nevoia de protecție a minorilor.

În afara Europei, Australia a făcut deja un pas concret, aplicând o interdicție pentru copiii sub o anumită vârstă pe platforme mari de social media. Acest exemplu este frecvent invocat în dezbaterile europene, atât de susținători, cât și de critici, ca studiu de caz privind eficiența unor astfel de măsuri.

Susținătorii restricțiilor invocă mai multe motive pentru limitarea accesului adolescenților la rețelele sociale, subliniind efectele negative documentate în ultimii ani. Unul dintre principalele argumente vizează problemele de sănătate mintală la adolescenți, asociate cu utilizarea excesivă a platformelor digitale, expunerea la comparații sociale și presiunea constantă a validării online.

Un alt argument frecvent menționat se referă la conținutul adictiv și la algoritmii agresivi care pot amplifica timpul petrecut online și pot expune copiii la materiale nepotrivite vârstei lor. În același timp, susținătorii atrag atenția asupra impactului direct în școli, unde utilizarea intensă a rețelelor sociale este asociată cu probleme de concentrare, comportament și relaționare.

În acest context, sunt testate mai multe soluții considerate alternative sau complementare interdicțiilor. Printre acestea se numără verificarea reală a vârstei, setările sigure implicite pentru conturile minorilor și adaptarea algoritmilor pentru copii și adolescenți.

Criticii acestor măsuri avertizează însă că interdicțiile pot fi greu de aplicat, pot încuraja mutarea pe platforme nereglementate și nu pot înlocui lipsa unei educații digitale reale, capabile să îi ajute pe tineri să navigheze responsabil în mediul online.