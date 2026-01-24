Internetul din Uniunea Europeană urmează să treacă printr-o transformare majoră în următorul deceniu, odată cu eliminarea completă a infrastructurii bazate pe cabluri de cupru și a conexiunilor DSL. Până în anul 2035, toate statele membre sunt obligate să finalizeze tranziția către rețele moderne de fibră optică, considerate esențiale pentru viitorul digital al regiunii.

Decizia vizează una dintre cele mai ample schimbări tehnologice adoptate la nivel european în ultimele decenii și marchează finalul unei perioade dominate de soluții analogice. Oficialii europeni consideră că menținerea rețelelor vechi nu mai este sustenabilă, nici din punct de vedere tehnic, nici economic, în contextul cererii tot mai mari pentru servicii digitale avansate.

Anunțul a fost făcut la Strasbourg de comisara europeană pentru digitalizare, Henna Virkkunen, care a precizat că termenul-limită a fost extins cu cinci ani față de planurile inițiale. Măsura a fost luată pentru a oferi mai mult timp statelor cu infrastructură mai slab dezvoltată să recupereze diferențele față de țările aflate deja în stadii avansate de modernizare.

Rețelele de cupru sunt considerate depășite din punct de vedere tehnologic, iar funcționarea lor implică un consum ridicat de energie. În plus, acestea nu mai pot susține vitezele și stabilitatea cerute de serviciile digitale actuale, precum streaming-ul video la rezoluție 4K, utilizarea aplicațiilor de cloud computing sau dezvoltarea soluțiilor industriale avansate.

Pentru a evita situațiile în care utilizatorii rămân fără internetul de acasă peste noapte, Uniunea Europeană a stabilit un set de reguli clare pentru oprirea treptată a rețelelor DSL. Astfel, cu doi ani înainte de data închiderii efective, operatorilor le va fi interzis să mai încheie contracte noi pe această tehnologie.

De asemenea, cu un an înainte de oprirea serviciilor, toți clienții existenți vor primi notificări oficiale prin care vor fi informați despre încetarea conexiunii și despre opțiunile disponibile pentru migrarea către fibră optică. Scopul declarat al acestor măsuri este protejarea consumatorilor și asigurarea unei tranziții controlate.

Germania se numără printre statele care au anunțat deja un plan concret de implementare a noilor reguli. Autoritățile de la Berlin au precizat că închiderea rețelelor vechi va începe doar în momentul în care cel puțin 80% dintre gospodării vor avea acces la fibră optică.

Bundesnetzagentur, autoritatea germană de reglementare în domeniu, insistă că oprirea rețelelor de cupru va fi posibilă doar în condițiile existenței unei acoperiri aproape totale și a unei concurențe reale între operatori. Această abordare urmărește să prevină apariția unor poziții dominante pe piață.

În acest context, rețelele construite de marii jucători din telecomunicații, inclusiv cele dezvoltate de Deutsche Telekom, vor trebui să fie accesibile și altor furnizori. Măsura este menită să asigure competiția și să ofere utilizatorilor alternative reale pentru accesul la internetul de mare viteză.

Pentru cetățenii europeni, mesajul transmis de instituțiile UE este unul direct. Internetul viitorului va funcționa exclusiv pe bază de fibră optică, conexiunile urmând să fie mai rapide, mai stabile și mai sigure decât cele existente în prezent. În paralel, tehnologiile vechi vor deveni treptat inutilizabile.

Cei care nu vor face trecerea la fibră optică riscă, în timp, să rămână complet offline, pe măsură ce operatorii vor închide definitiv infrastructura DSL. Potrivit unei analize publicate de agenția ANSA, fiecare stat membru va trebui să prezinte până în 2029 o strategie națională clară pentru eliminarea rețelelor de cupru, iar operatorii care nu respectă termenele stabilite ar putea fi sancționați.

Diferențele dintre cele două tehnologii sunt semnificative. Fibra optică permite viteze de ordinul gigabiților pe secundă, cu latență scăzută și performanță constantă, folosind impulsuri de lumină transmise prin cabluri de sticlă. În schimb, DSL utilizează semnale electrice prin cabluri telefonice din cupru, fiind limitat ca viteză și puternic influențat de distanța față de centrală și de interferențe.

Fibra oferă viteze simetrice, cu upload egal cu download, o stabilitate ridicată și rezistență la interferențe electromagnetice. DSL rămâne mai răspândit în prezent datorită infrastructurii existente, însă nu mai poate răspunde cerințelor actuale ale internetului modern, motiv pentru care Uniunea Europeană a decis eliminarea sa definitivă până în 2035.