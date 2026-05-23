România continuă să fie una dintre surprizele Europei în domeniul telecomunicațiilor, reușind să ofere în 2026 unele dintre cele mai rapide și accesibile conexiuni la internet din lume. Datele din industrie arată că țara noastră se află în top 10 global la viteza internetului fix și pe locul 5 în Europa, depășind numeroase state dezvoltate la capitolul infrastructură digitală.

Potrivit analizelor privind performanța rețelelor de internet, viteza mediană a conexiunilor fixe din România ajunge la aproximativ 270 Mbps pentru download și aproape 190 Mbps pentru upload. Totodată, peste 37% dintre conexiunile fixe existente sunt deja de tip Gigabit, semn că utilizatorii migrează tot mai mult către servicii de mare viteză.

Pe piața locală, Orange se remarcă prin unele dintre cele mai ridicate viteze medii, depășind 330 Mbps la download. În paralel, Digi își păstrează poziția de lider de piață datorită ofertelor competitive și raportului bun dintre preț și performanță.

România impresionează și prin diferențele mici dintre cost și calitate. În timp ce în multe state europene abonamentele rapide pot costa sute de lei lunar, în România prețurile pentru internet fix se situează, în medie, între 25 și 50 de lei pe lună. Acest lucru contribuie la menținerea unui grad ridicat de accesibilitate pentru utilizatori.

Mai multe orașe din țară se află constant în clasamentele privind performanța rețelelor. Timișoara și Iași sunt printre centrele urbane care înregistrează viteze ridicate atât pentru internetul fix, cât și pentru cel mobil, depășind uneori marile metropole internaționale.

În ceea ce privește internetul mobil, viteza mediană este de aproximativ 80 Mbps la download și 10 Mbps la upload. Extinderea tehnologiei 5G continuă într-un ritm accelerat, iar numărul conexiunilor active a trecut deja de 4 milioane.

Datele disponibile arată că peste 20% dintre conexiunile mobile din România utilizează deja rețele 5G. La acest capitol, Orange este considerat operatorul cu cea mai bună acoperire și unele dintre cele mai ridicate viteze la nivel național.

Experții din telecomunicații estimează că investițiile continue în infrastructură, fibră optică și extinderea rețelelor 5G vor ajuta România să își păstreze poziția fruntașă în clasamentele globale privind viteza internetului și în următorii ani.

Germania continuă să se confrunte cu probleme de infrastructură digitală în 2026, în ciuda faptului că este cea mai mare economie a Europei. Țara ocupă locul 66 la nivel mondial pentru internet fix și poziția 60 pentru internet mobil, fiind depășită de numeroase state europene la capitolul viteză și stabilitate.

Viteza mediană a internetului fix este cuprinsă între 98 și 104 Mbps, în timp ce internetul mobil oferă aproximativ 70 – 76 Mbps. Specialiștii spun că una dintre principalele probleme rămâne dependența de infrastructura DSL și cablu coaxial, încă foarte răspândită în multe regiuni.

Pe segmentul mobil, Deutsche Telekom are cea mai rapidă rețea, cu viteze medii de aproximativ 110 Mbps și performanțe 5G care ajung la circa 159 Mbps. Vodafone rămâne puternic în marile orașe, iar O2 este preferat pentru abonamentele mai ieftine, însă acoperirea în zonele rurale este mai slabă.

Indicator Valoare Viteză internet fix 98 – 104 Mbps Viteză internet mobil 70 – 76 Mbps Loc mondial internet fix 66 Loc mondial internet mobil 60 Viteză 5G Telekom ~159 Mbps Infrastructură dominantă DSL și cablu coaxial Probleme principale Scăderi de viteză la ore de vârf Operator mobil lider Deutsche Telekom

În 2026, Franța se află printre liderii globali la internet fix și mobil, susținută de extinderea rețelei de fibră optică (FTTH) coordonată de Arcep. Țara ocupă locul 3 mondial la internet fix.

Internet fix (fibră optică): median: 352 Mbps viteze reale testate: 517–895 Mbps abonamente: până la 1 Gbit/s – 8 Gbit/s

Internet mobil (4G/5G): medie națională: 125–144 Mbps în marile orașe (5G): peste aceste valori, optim pentru streaming și video calls



Operator Fibră (download) Mobil (download) Orange 895 Mbps 163 Mbps Bouygues Telecom 798 Mbps 122 Mbps Free 694 Mbps 121 Mbps SFR 517 Mbps 88 Mbps

În 2026, Spania se menține printre piețele europene puternice în domeniul internetului fix și mobil, datorită extinderii accelerate a rețelelor FTTH (fibră optică până în locuință). Țara ocupă locul 15 la nivel mondial în performanța broadband.

Internet fix (broadband): median: 277.98 Mbps vârfuri în teste: peste 312 Mbps infrastructură comercială: 1 Gbps – 10 Gbps (XGS-PON) în zone urbane

Internet mobil (4G/5G): medie națională: ~91 Mbps 5G în marile orașe: peste 191 Mbps optimizat pentru streaming, gaming și video calls



Segment Lider de piață Competitori importanți Internet fix (FTTH) DIGI Spania (cel mai rapid și stabil broadband) MasOrange (lider nPerf), Movistar Internet mobil 5G Movistar (cea mai rapidă rețea mobilă) Orange, DIGI, Vodafone

În 2026, Austria se evidențiază mai ales prin performanța excelentă a internetului mobil 4G/5G, în timp ce internetul fix rămâne stabil, dar mai modest comparativ cu alte state europene. Țara se află pe locul 61 global la broadband fix, dar compensează printr-o infrastructură mobilă foarte avansată, în special în zonele urbane precum Viena.

Internet fix (broadband): median: 114 Mbps în practică (urban/FTTH/cablu): peste 186 Mbps infrastructură mixtă: FTTH + DSL + cablu hibrid

Internet mobil (4G/5G): median: 191.24 Mbps download upload mediu: ~55.68 Mbps în orașe mari: 131–187 Mbps+, acoperire 5G extinsă



Operator Internet fix (Mbps) Internet mobil (Mbps) Magenta 186.6 187.51 Drei (Hutchison) 141.0 178.45 A1 Telekom 129.9 160.74