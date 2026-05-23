Viteză internet în România în 2026
România continuă să fie una dintre surprizele Europei în domeniul telecomunicațiilor, reușind să ofere în 2026 unele dintre cele mai rapide și accesibile conexiuni la internet din lume. Datele din industrie arată că țara noastră se află în top 10 global la viteza internetului fix și pe locul 5 în Europa, depășind numeroase state dezvoltate la capitolul infrastructură digitală.
Potrivit analizelor privind performanța rețelelor de internet, viteza mediană a conexiunilor fixe din România ajunge la aproximativ 270 Mbps pentru download și aproape 190 Mbps pentru upload. Totodată, peste 37% dintre conexiunile fixe existente sunt deja de tip Gigabit, semn că utilizatorii migrează tot mai mult către servicii de mare viteză.
Pe piața locală, Orange se remarcă prin unele dintre cele mai ridicate viteze medii, depășind 330 Mbps la download. În paralel, Digi își păstrează poziția de lider de piață datorită ofertelor competitive și raportului bun dintre preț și performanță.
România impresionează și prin diferențele mici dintre cost și calitate. În timp ce în multe state europene abonamentele rapide pot costa sute de lei lunar, în România prețurile pentru internet fix se situează, în medie, între 25 și 50 de lei pe lună. Acest lucru contribuie la menținerea unui grad ridicat de accesibilitate pentru utilizatori.
Mai multe orașe din țară se află constant în clasamentele privind performanța rețelelor. Timișoara și Iași sunt printre centrele urbane care înregistrează viteze ridicate atât pentru internetul fix, cât și pentru cel mobil, depășind uneori marile metropole internaționale.
În ceea ce privește internetul mobil, viteza mediană este de aproximativ 80 Mbps la download și 10 Mbps la upload. Extinderea tehnologiei 5G continuă într-un ritm accelerat, iar numărul conexiunilor active a trecut deja de 4 milioane.
Datele disponibile arată că peste 20% dintre conexiunile mobile din România utilizează deja rețele 5G. La acest capitol, Orange este considerat operatorul cu cea mai bună acoperire și unele dintre cele mai ridicate viteze la nivel național.
Experții din telecomunicații estimează că investițiile continue în infrastructură, fibră optică și extinderea rețelelor 5G vor ajuta România să își păstreze poziția fruntașă în clasamentele globale privind viteza internetului și în următorii ani.
Viteză internet în Germania
Germania continuă să se confrunte cu probleme de infrastructură digitală în 2026, în ciuda faptului că este cea mai mare economie a Europei. Țara ocupă locul 66 la nivel mondial pentru internet fix și poziția 60 pentru internet mobil, fiind depășită de numeroase state europene la capitolul viteză și stabilitate.
Viteza mediană a internetului fix este cuprinsă între 98 și 104 Mbps, în timp ce internetul mobil oferă aproximativ 70 – 76 Mbps. Specialiștii spun că una dintre principalele probleme rămâne dependența de infrastructura DSL și cablu coaxial, încă foarte răspândită în multe regiuni.
Pe segmentul mobil, Deutsche Telekom are cea mai rapidă rețea, cu viteze medii de aproximativ 110 Mbps și performanțe 5G care ajung la circa 159 Mbps. Vodafone rămâne puternic în marile orașe, iar O2 este preferat pentru abonamentele mai ieftine, însă acoperirea în zonele rurale este mai slabă.
|Indicator
|Valoare
|Viteză internet fix
|98 – 104 Mbps
|Viteză internet mobil
|70 – 76 Mbps
|Loc mondial internet fix
|66
|Loc mondial internet mobil
|60
|Viteză 5G Telekom
|~159 Mbps
|Infrastructură dominantă
|DSL și cablu coaxial
|Probleme principale
|Scăderi de viteză la ore de vârf
|Operator mobil lider
|Deutsche Telekom
Viteză internet în Franța
În 2026, Franța se află printre liderii globali la internet fix și mobil, susținută de extinderea rețelei de fibră optică (FTTH) coordonată de Arcep. Țara ocupă locul 3 mondial la internet fix.
- Internet fix (fibră optică):
- median: 352 Mbps
- viteze reale testate: 517–895 Mbps
- abonamente: până la 1 Gbit/s – 8 Gbit/s
- Internet mobil (4G/5G):
- medie națională: 125–144 Mbps
- în marile orașe (5G): peste aceste valori, optim pentru streaming și video calls
|Operator
|Fibră (download)
|Mobil (download)
|Orange
|895 Mbps
|163 Mbps
|Bouygues Telecom
|798 Mbps
|122 Mbps
|Free
|694 Mbps
|121 Mbps
|SFR
|517 Mbps
|88 Mbps
Viteză internet în Spania
În 2026, Spania se menține printre piețele europene puternice în domeniul internetului fix și mobil, datorită extinderii accelerate a rețelelor FTTH (fibră optică până în locuință). Țara ocupă locul 15 la nivel mondial în performanța broadband.
- Internet fix (broadband):
- median: 277.98 Mbps
- vârfuri în teste: peste 312 Mbps
- infrastructură comercială: 1 Gbps – 10 Gbps (XGS-PON) în zone urbane
- Internet mobil (4G/5G):
- medie națională: ~91 Mbps
- 5G în marile orașe: peste 191 Mbps
- optimizat pentru streaming, gaming și video calls
|Segment
|Lider de piață
|Competitori importanți
|Internet fix (FTTH)
|DIGI Spania (cel mai rapid și stabil broadband)
|MasOrange (lider nPerf), Movistar
|Internet mobil 5G
|Movistar (cea mai rapidă rețea mobilă)
|Orange, DIGI, Vodafone
Viteză internet în Austria
În 2026, Austria se evidențiază mai ales prin performanța excelentă a internetului mobil 4G/5G, în timp ce internetul fix rămâne stabil, dar mai modest comparativ cu alte state europene. Țara se află pe locul 61 global la broadband fix, dar compensează printr-o infrastructură mobilă foarte avansată, în special în zonele urbane precum Viena.
- Internet fix (broadband):
- median: 114 Mbps
- în practică (urban/FTTH/cablu): peste 186 Mbps
- infrastructură mixtă: FTTH + DSL + cablu hibrid
- Internet mobil (4G/5G):
- median: 191.24 Mbps download
- upload mediu: ~55.68 Mbps
- în orașe mari: 131–187 Mbps+, acoperire 5G extinsă
|Operator
|Internet fix (Mbps)
|Internet mobil (Mbps)
|Magenta
|186.6
|187.51
|Drei (Hutchison)
|141.0
|178.45
|A1 Telekom
|129.9
|160.74
Viteză internet în Europa
|Țară
|Internet fix (Mbps)
|Internet mobil (Mbps)
|Poziționare globală / observații
|România
|~270 Mbps (median)
|~80 Mbps
|Top 10 global la fix, infrastructură FTTH foarte dezvoltată, >37% Gigabit
|Germania
|98 – 104 Mbps
|70 – 76 Mbps
|Loc 66 fix / 60 mobil, infrastructură încă dominată de DSL și coaxial
|Franța
|352 Mbps (median)
|125 – 144 Mbps
|Loc 3 mondial la internet fix, lider FTTH în UE
|Spania
|277.98 Mbps (median)
|~91 Mbps
|Loc 15 global broadband, puternic pe FTTH și XGS-PON urban
|Austria
|114 Mbps (median)
|191.24 Mbps
|Performanță mobilă foarte ridicată, fix mai modest (loc 61 global)
