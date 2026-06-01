România, pe locul 3 în Europa la viteza de upload mobil. Doar Finlanda și Thailanda stau mai bine

România se află pe podiumul țărilor cu cele mai bune performanțe ale internetului mobil la upload în primul trimestru al anului 2026, potrivit unei analize realizate pe baza măsurătorilor efectuate de nPerf. Clasamentul este condus de Finlanda, în timp ce România ocupă poziția a treia, devansând numeroase state europene dezvoltate.

Datele colectate în perioada 1 ianuarie – 29 aprilie 2026 arată că Finlanda a înregistrat cea mai mare viteză medie de upload mobil, de 28,9 Mbps. Pe locul al doilea se află Thailanda, cu 25,1 Mbps, iar România completează podiumul, cu un rezultat care o plasează înaintea unor economii importante din Europa.

Clasamentul reflectă performanța rețelelor mobile în ceea ce privește transmiterea datelor de la utilizator către internet, un indicator esențial pentru activități precum videoconferințele, încărcarea fișierelor în cloud sau publicarea de conținut online.

După primele trei poziții urmează Vietnam, Germania și Maroc. Franța ocupă o poziție imediat următoare, în timp ce Spania și Regatul Unit se situează, de asemenea, în spatele liderilor clasamentului.

Diferențele dintre țări sunt considerabile. În partea inferioară a clasamentului se află state precum Ucraina, Coasta de Fildeș, Kârgâzstan și Uzbekistan, unde vitezele de upload sunt de câteva ori mai mici decât cele înregistrate în Finlanda.

Analiza evidențiază o prezență puternică a statelor europene în partea superioară a topului. Pe lângă Finlanda și România, țări precum Germania, Franța, Polonia și Italia înregistrează rezultate competitive.

În același timp, Asia de Sud-Est își consolidează poziția prin performanțele obținute de Thailanda și Vietnam, două dintre statele cu cele mai rapide rețele mobile pentru transferul de date.

Pe măsură ce utilizatorii trimit volume tot mai mari de date online, viteza de upload capătă o importanță comparabilă cu cea a vitezei de descărcare. Munca de la distanță, platformele de streaming, rețelele sociale și serviciile de stocare în cloud depind de conexiuni rapide și stabile.

Rezultatele din primul trimestru al anului 2026 arată că România continuă să se numere printre statele cu infrastructură performantă în domeniul comunicațiilor mobile, menținându-se în elita globală a transferului de date prin rețele mobile.

Raportul scoate în evidență un decalaj important între liderii clasamentului și statele aflate la coada acestuia. Diferența dintre prima și ultima poziție depășește 20 Mbps, ceea ce influențează semnificativ experiența utilizatorilor în activitățile care necesită încărcarea rapidă a datelor.

În timp ce utilizatorii din Finlanda, Thailanda sau România beneficiază de condiții favorabile pentru majoritatea aplicațiilor moderne, alte țări continuă să recupereze decalajul tehnologic în ceea ce privește infrastructura mobilă.