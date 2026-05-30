Axa mondială a banilor se mută în Est. Piețele emergente vor adăuga 12 trilioane de dolari la avuția globală până în 2030

Un nou raport global dezvăluie o reconfigurare istorică a avuției mondiale: până în 2030, piețele emergente vor genera o bogăție suplimentară de 12 trilioane de dolari. În timp ce Occidentul domină încă activele actuale, noile elite financiare se dezvoltă rapid în Asia și Orientul Mijlociu, generând o clasă de clienți înstăriți pe care băncile tradiționale nu reușesc să o deservească.

Peisajul financiar global trece printr-o transformare structurală profundă, reconfigurând rutele tradiționale ale banilor. Deși America de Nord și Europa de Vest administrează încă cea mai mare parte a activelor existente, dinamica bogăției s-a mutat ireversibil.

Conform celor mai recente date din rapoartele Boston Consulting Group (BCG) și Knight Frank, o nouă geografie a prosperității se conturează rapid. Până în anul 2030, piețele emergente vor adăuga trilioane de dolari la avuția mondială, însă clasa aflată în plină afirmare rămâne în mare parte ignorată de instituțiile bancare tradiționale.

Anul 2025 a fost un punct de referință, bogăția financiară globală crescând cu 10,7% până la valoarea record de 333 de trilioane de dolari. În timp ce Hong Kong a devansat Elveția ca cel mai mare centru de gestionare a activelor transfrontaliere, adevărata revoluție se produce departe de hub-urile tradiționale.

Noile surse de capital nu mai sunt ancorate în New York sau Londra, ci pulsează în orașe precum Mumbai, Jakarta, Riyadh, Ho Chi Minh sau São Paulo.

Conform BCG, piețele emergente, inclusiv China, sunt pe cale să genereze o avere financiară suplimentară de aproximativ 12 trilioane de dolari până în 2030, transmite Euronews.com.

Segmentul gospodăriilor înstărite – cu active de peste 250.000 de dolari – va cunoaște o expansiune anuală de 8%, creând peste un milion de noi milionari în dolari înainte de sfârșitul decadei.

India va deține partea leu în acest proces, urmând să adauge peste 2 trilioane de dolari la avuția globală până în 2030. Brazilia va genera aproximativ 1 trilion de dolari, în timp ce Mexicul ar putea contribui cu 600 de miliarde de dolari.

Ceea ce face acest trend remarcabil este dispersia sa geografică. State precum Vietnam, Indonezia și Arabia Saudită înregistrează rate de creștere a capitalului care depășesc performanțele multor națiuni dezvoltate.

Pentru investitori și băncile private, concluzia este clară: viitorii clienți de top vor proveni din regiuni aflate istoric în afara finanțelor globale.

Raportul Knight Frank arată că populația de indivizi ultra-bogați (UHNWI) din India – cu active de peste 30 de milioane de dolari – a crescut cu 63% în cinci ani și va depăși 25.000 de persoane până în 2031. India evoluează rapid de la un dinamism antreprenorial către o piață matură, susținută de bazine adânci de capital.

Totuși, Indonezia va înregistra cea mai puternică expansiune globală a numărului de persoane ultra-bogați, cu o creștere prognozată de 82% în următorii cinci ani. Arabia Saudită și Polonia vor experimenta creșteri de peste 60%, în timp ce Vietnamul se apropie de o rată similară.

Regiunea Golfului devine un centru de greutate independent, ponderea Orientului Mijlociu în populația globală a celor ultra-bogați crescând constant. În mod simbolic, regiunea Asia-Pacific găzduiește acum mai mulți miliardari decât America de Nord.

Această schimbare este alimentată și de un transfer generațional, tinerii bogați din Asia fiind mult mai orientați către inovație și tehnologie.

Nicăieri nu este mai vizibilă această transformare decât în Mumbai. Capitalul financiar al Indiei este un „gigant domestic”, a cărui ascensiune este susținută de bogăția creată pe plan local, nu de capitalul străin.

Prețurile proprietăților rezidențiale de lux au crescut aici cu 8,7% în 2025, pe fondul unei economii care s-a extins cu aproape 40% în ultimii cinci ani.

Spre deosebire de Occident, boom-ul din Mumbai este alimentat direct de antreprenorii locali, fondatorii din tehnologie și industriași. Orașul seamănă tot mai mult cu ceea ce au reprezentat New York sau Londra în fazele timpurii de acumulare a capitalului: un magnet pentru ambiția internă.

Deși menținerea acestei traiectorii depinde de gestionarea unor riscuri majore precum tensiunile geopolitice, fragmentarea comerțului sau șocurile energetice, tendința actuală rămâne de netăgăduit.

Chiar dacă națiunile dezvoltate controlează încă grosul banilor, o parte tot mai mare din averile de mâine se construiește în noile centre de putere ale lumii.