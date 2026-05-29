„Nu poți tipări molecule”: experții avertizează că epuizarea rezervelor împing piața petrolului spre creșteri periculoase de prețuri

Piața globală a petrolului se apropie de o zonă critică, pe fondul scăderii stocurilor și al perturbărilor majore din Strâmtoarea Hormuz. În timp ce fluxurile sunt afectate și rezervele strategice sunt consumate, experții avertizează că sistemul energetic global riscă să atingă limite operaționale. În lipsa unei reluări rapide a livrărilor, prețurile ar putea crește abrupt în perioada următoare imediat global.

De la începutul campaniei de lovituri aeriene desfășurate de SUA și Israel la finalul lunii februarie, după ce Iranul a început să perturbe tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, piața globală a pierdut aproximativ 1 miliard de barili de petrol, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

Chiar dacă unele fluxuri au fost redirecționate prin conducte din Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, pierderile zilnice continuă să fie semnificative. Conform JPMorgan, piața rămâne cu aproximativ 14 milioane de barili pe zi sub nivelurile normale cât timp strâmtoarea rămâne afectată.

Cu toate acestea, prețurile au rămas relativ stabile în jurul pragului de 100 de dolari pe baril, investitorii mizând pe o rezolvare diplomatică rapidă.

„Piața tratează foarte serios ideea că procesul diplomatic va fi rezultatul final și că fluxurile vor fi reluate. Noi prețuim fluxuri pe care sperăm că le vom avea peste o lună, dar încă nu am văzut acea creștere în realitate”, a declarat Rebecca Babin, trader senior pe energie la CIBC Private Wealth.

Stocurile comerciale de țiței și produse rafinate — inclusiv benzină, motorină și combustibil pentru avioane — au scăzut puternic la nivel global, pe măsură ce consumul a depășit capacitatea de reumplere, notează Yahoo Finance.

Pentru a stabiliza situația, Agenția Internațională pentru Energie a coordonat eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice ale statelor membre la începutul conflictului. Cu toate acestea, guvernele și companiile private continuă să își reducă stocurile, în timp ce capacitatea de refacere a acestora este limitată de blocajele logistice.

Analiștii Goldman Sachs avertizează că infrastructura de stocare are limite fizice stricte. Rezervoarele petroliere onshore trebuie să rămână cel puțin 20% pline pentru a funcționa, conductele au nevoie de flux constant pe întreaga lor lungime, iar rafinăriile nu pot opera eficient sub 65% din capacitate fără pierderi operaționale.

Chiar și în scenariul reluării fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz, nivelurile globale de stocare ar putea ajunge la minime istorice nemaiînregistrate din 2018 încoace.

„Dacă până la sfârșitul lunii iunie nu se reiau fluxurile, vom atinge acele niveluri de inventar care aprind semnale roșii, unde riscăm să intrăm într-un punct de inflexiune în care operațiunile pot fi afectate”, a avertizat Babin.

Directorii din industrie avertizează că atingerea acestor praguri ar putea declanșa creșteri rapide ale prețurilor.

Neil Chapman, vicepreședinte senior la Exxon Mobil, a declarat la o conferință Bernstein că petrolul Brent ar putea urca spre 150–160 de dolari pe baril în cazul în care cererea nu este distrusă suficient de rapid prin prețuri ridicate.

„Ne apropiem de niveluri de inventar nemaiîntâlnite — într-adevăr, extrem de scăzute. Se poate discuta dacă vom ajunge acolo în două sau trei săptămâni… dar odată ce atingi acele minime istorice, există o singură direcție de mișcare” , a spus el.

În același timp, analiștii arată că piața nu a reacționat încă pe deplin la aceste riscuri. Intrarea în 2026 a fost marcată de estimări de supraproducție globală între 2 și 4 milioane de barili pe zi, iar Goldman Sachs anticipa anterior prețuri între 50 și 60 de dolari pe baril pentru Brent și WTI.

Pe măsură ce stocurile strategice sunt utilizate ca ultimă linie de apărare, experții atrag atenția că mecanismele tradiționale de stabilizare își pierd eficiența.

„Rezervele strategice sunt menite să fie ultima linie de apărare, nu prima, dar de data aceasta Washingtonul le-a folosit primele, gestionând mai degrabă titlurile de presă decât riscul. Când nu mai ai țiței în stoc, abia atunci prețul spot ajunge la nivelul care distruge cererea. Nu poți tipări molecule”, a explicat Jeff Currie, co-președinte Abaxx Markets și fost co-director pe mărfuri la Goldman Sachs.

În paralel cu tensiunile de pe piața globală a petrolului, marile companii energetice își reconfigurează strategiile de explorare. Gigantul american Chevron a depus o cerere pentru a intra în perimetrul offshore Blocul 10 din Marea Ionică, Grecia, într-un parteneriat cu HelleniQ Energy.

Acordul prevede ca Chevron să preia 70% din concesiune și rolul de operator, în timp ce HelleniQ Energy va păstra 30%, sub rezerva aprobărilor de reglementare.

Autoritățile elene au confirmat că primele două etape de explorare au fost deja finalizate, iar decizia privind a treia etapă — care include foraje exploratorii — este încă în așteptare.

O eventuală prelungire de 18 luni a fazei actuale este luată în considerare pentru analiza completă a datelor seismice.

Ministrul grec al Energiei și Mediului a subliniat că participarea Chevron confirmă „că Grecia se află acum în centrul marilor acorduri și investiții energetice”, adăugând că „Grecia își consolidează constant poziția pe harta energetică a Mediteranei de Est”.

Această mișcare vine pe fondul unor schimbări mai ample în sectorul explorărilor offshore din Grecia. Recent, consorțiul ExxonMobil–HelleniQ Energy a decis să nu continue cu următoarea fază de explorare în perimetrul „Vest de Creta”.

Interesul Chevron pentru Blocul 10 sugerează însă că marile companii energetice internaționale continuă să vadă oportunități în anumite zone offshore din Grecia, în special în cele considerate ca având un risc geologic mai redus.

Participanții din piață cred că firmele internaționale reevaluează ansamblul perimetrelor offshore grecești, atât pe baza datelor geologice, cât și a interesului geopolitic în creștere din regiunea Mediteranei de Est.