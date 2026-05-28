Securitate energetică cu costuri mari. Republica Moldova creează stocuri de urgență, dar riscă scumpirea carburanților

Parlamentul din Republica Moldova a votat în primă lectură un proiect de lege destinat aprovizionării cu produse petroliere, pentru a consolida securitatea energetică pe termen lung a țării. Autoritățile o promovează ca plasă de siguranță, însă opoziția avertizează asupra costurilor imediate suportate de cetățeni. În paralel, Executivul explorează opțiuni pe termen lung, inclusiv posibilitatea exploatării resurselor interne de hidrocarburi pentru a reduce dependența externă.

Noua lege prevede crearea unui mecanism de constituire a stocurilor de urgență de carburanți, care să asigure continuitatea aprovizionării în situații de criză sau disfuncționalități majore ale pieței.

Statul va trebui să garanteze rezerve strategice echivalente cu consumul intern pentru 61 de zile sau cu cel puțin 90 de zile de importuri nete, alegându-se indicatorul mai mare. Pentru a evita presiuni bruște asupra economiei și bugetului public, aceste rezerve vor fi acumulate treptat până la data de 30 iunie 2034.

Cadrul legal introduce un model mixt de responsabilitate partajată. Obligația de formare a stocurilor va reveni atât unei Entități Centrale de Stocare, cât și importatorilor de produse petroliere, împărțind sarcinile între sectorul public și cel privat, scrie politik.md.

Ministerul Energiei va calcula și stabili obligațiile specifice pentru fiecare operator economic, pe baza datelor privind importurile din anul precedent. În total, aproximativ 75% din rezerve vor fi constituite din benzină și motorină, iar circa 60% din stocuri vor trebui păstrate în țară. Se permite depozitarea unei părți din rezerve în afara țării, prin acorduri bilaterale, ori utilizarea stocurilor non-materiale prin contracte de achiziție viitoare.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va monitoriza respectarea obligațiilor, în timp ce Ministerul Energiei va supraveghea activitatea entității de stocare.

Proiectul a generat însă critici din partea opoziției. Fostul prim-ministru și actualul deputat Ion Chicu avertizează că implementarea mecanismului ar putea duce la o creștere a prețurilor la carburanți. Parlamentarul a explicat astfel că legea introduce o contribuție de aproximativ 48 de bani pe litru, fără taxa pe valoarea adăugată, ceea ce ar ajunge la circa 62 de bani pe litru cu TVA inclus.

Deputatul a subliniat că, dacă aceste cifre sunt raportate la volumele totale importate, este vorba despre o sumă de aproximativ 250 de milioane de lei.

„Dacă raportăm la volumele importate, vorbim despre aproximativ 250 de milioane de lei scoși din consumatori pentru constituirea acestor rezerve”, a declarat Chicu.

El atrage atenția că toate cheltuielile administrative ale noii entități, inclusiv salarizarea, administrarea și pierderile tehnologice, se vor transfera direct în prețul final achitat de cetățeni. Chicu a precizat că aceste costuri nu vor fi resimțite abia în 2034, când sistemul ar trebui să fie complet implementat, ci imediat după intrarea în vigoare a legii, în urma ajustării tarifelor de către ANRE.

În lipsa unor mecanisme de compensare, costul acestei politici se va reflecta direct asupra consumatorilor, afectând transporturile, agricultura și prețurile bunurilor de bază.

În încercarea de a identifica soluții interne pentru echilibrarea balanței energetice, Ministerul Energiei își îndreaptă atenția către resursele subsolului național. Ministrul de resort, Dorin Junghietu, a anunțat că la zăcămintele de petrol din Văleni sunt desfășurate cercetări geologice de specialitate. Scopul acestor lucrări este de a determina dacă Republica Moldova are un potențial real de extracție a petrolului pentru consum propriu.

Ministrul a explicat că, înainte de începerea exploatării, este necesară realizarea unui studiu geologic amplu, care să ofere o imagine clară asupra rezervelor existente și a perspectivelor de dezvoltare. Junghietu a menționat că va fi absolut necesar să fie atrasă o companie internațională de foraj, fie prin licitație, fie prin concurs investițional, iar ulterior să se înceapă exploatarea propriu-zisă.

„Va fi necesar să atragem o companie de foraj, fie prin licitație, fie prin concurs investițional, iar ulterior să începem exploatarea. Dar vreau să subliniez că, înainte de toate, trebuie să realizăm un studiu geologic complet și real, pentru a înțelege ce perspective există acolo”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a evidențiat totodată faptul că atragerea companiilor de foraj și instalarea echipamentelor presupun investiții importante, care trebuie să fie pe deplin justificate din punct de vedere economic.