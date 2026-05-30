Carburanții se ieftinesc în Republica Moldova. Benzina și motorina au înregistrat noi scăderi de preț

Prețurile la carburanți continuă să scadă, potrivit celor mai recente date prezentate de ANRE din Republica Moldova. Instituția constată o tendință tot mai accentuată de reducere a prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard, pe fondul evoluțiilor favorabile de pe piața internațională a petrolului.

Potrivit datelor înregistrate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), diminuarea prețurilor este determinată de scăderea semnificativă a cotațiilor petroliere internaționale. Această evoluție are loc în contextul informațiilor privind posibilitatea încheierii unui acord între Statele Unite ale Americii și Iran, care ar viza extinderea armistițiului și garantarea tranzitului maritim liber prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Ca urmare a acestor evoluții, cotația petrolului Brent a coborât în cadrul sesiunii curente sub pragul de 92 de dolari pe baril, marcând una dintre cele mai importante scăderi înregistrate în ultimele luni. Tendința descendentă s-a reflectat și în cazul cotațiilor Platts pentru produsele petroliere derivate, respectiv benzina și motorina.

ANRE subliniază că Republica Moldova depinde în totalitate de importurile de produse petroliere, motiv pentru care modificările de pe piețele internaționale influențează direct nivelul prețurilor practicate pe piața internă. În acest context, reducerea cotațiilor externe se transmite inevitabil către consumatorii finali prin ajustarea prețurilor la pompă.

Instituția oferă și un exemplu relevant privind evoluția recentă a pieței. Comparativ cu nivelul maxim istoric atins în luna aprilie, prețul motorinei standard este în prezent mai mic cu 6,58 lei pe litru, ceea ce indică o stabilizare a pieței carburanților și o diminuare considerabilă a costurilor pentru șoferi.

Pentru perioada 30 mai – 2 iunie 2026, ANRE a stabilit noile prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere standard. Astfel, benzina COR 95 va avea un preț maxim de 30,67 lei pe litru, în scădere cu 24 de bani față de nivelul anterior. În același timp, motorina standard va putea fi comercializată la un preț maxim de 28,40 lei pe litru, cu 27 de bani mai puțin decât în perioada precedentă.

Scăderile consecutive din ultimele săptămâni reflectă impactul direct al evoluțiilor internaționale asupra pieței locale a carburanților și oferă un respiro pentru consumatori, în special pentru transportatori și pentru șoferii care utilizează frecvent autovehiculele.

ANRE precizează că va continua să monitorizeze atent situația de pe piețele petroliere internaționale și evoluția cotațiilor bursiere. Totodată, instituția susține că mecanismul actual de stabilire a prețurilor este unul transparent și are rolul de a asigura corectitudinea procesului de formare a prețurilor pentru produsele petroliere comercializate pe piață.

În condițiile în care Republica Moldova rămâne dependentă de importurile de carburanți, evoluțiile de pe piețele externe vor continua să fie principalul factor care va influența nivelul prețurilor la benzină și motorină în perioada următoare.