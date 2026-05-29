Obligație privind benzina și motorina. Trebuie declarat la ANAF prin Formularul 181. Ce ordin pregătește Fiscul

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de ordin aplicabil de la publicarea în Monitorul Oficial, aprobarea Formularului 181 și a instrucțiunilor de completare, pentru ca operatorii economici care importă, produc sau comercializează benzină și motorină să declare valoarea medie anuală a adaosului comercial aferentă anului 2025.

Noi reguli la ANAF. Potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/26.03.2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, precum şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză, cu modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, în intervalul 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026, valoarea medie a adaosului comercial pentru benzină şi motorină, în segmentul de rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, cu excepţia exporturilor şi a livrărilor intracomunitare, este limitată la cel mult valoarea medie anuală a adaosului comercial practicat pentru aceste produse în anul 2025 de către fiecare operator economic care importă, produce, distribuie şi/sau comercializează benzină şi motorină.

În cazul operatorilor economici înfiinţaţi în cursul anului 2025, care au desfăşurat activitate pentru o perioadă mai mică de 12 luni calendaristice, adaosul comercial este limitat la cel mult valoarea medie a adaosului comercial practicat corespunzător perioadei efective de activitate desfăşurate în anul 2025.

Totodată, potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol, valoarea medie anuală a adaosului comercial reprezintă raportul dintre totalul veniturilor înregistrate din vânzarea produselor şi cheltuielile aferente costului de achiziţie, respectiv costului de producţie al acestora, în segmentul de rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, astfel cum acestea au fost evidenţiate în contabilitate în anul 2025, şi cantitatea totală de produse vândute, exprimată în litri sau tone, pentru fiecare tip de produs. Aceeaşi metodă de calcul se aplică, în mod corespunzător, şi pentru perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026.

Conform art. 3 alin. (7) din actul normativ menţionat, valoarea medie anuală a adaosului comercial aferentă anului 2025, precum şi calculul care a stat la baza determinării acesteia, se comunică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, modalitatea de comunicare urmând a fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Având în vedere dispoziţiile legale anterior menţionate, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului şi conţinutului formularului 181 „Declaraţie privind valoarea medie anuală a adaosului comercial”, precum şi aprobarea instrucţiunilor de completare a acestui formular.

OPANAF nr….. (F181)

INSTRUCŢIUNI de completare a formularului 181 „Declarație privind valoarea medie anuală a adaosului comercial”

Depunerea declaraţiei

Declarația privind valoarea medie anuală a adaosului comercial se completează şi se depune de către operatorii economici care importă, produc benzină şi motorină, distribuie şi/sau comercializează aceste produse, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.19/26.03.2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2026 privind măsurile aplicabile clienţilor casnici din piaţa de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. În cazul în care operatorul economic corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop. Declaraţia rectificativă se completează integral, înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială. Declarația se depune în termen de 5 zile de la data publicării prezentului ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Organul fiscal competent

Declarația privind valoarea medie anuală a adaosului comercial se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către operatorul economic, respectiv compartimentul cu atribuţii în gestiunea registrului contribuabililor şi declaraţiilor fiscale din cadrul organului fiscal central competent.

Modul de depunere

Declarația privind valoarea medie anuală a adaosului comercial se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

IV. Completarea declaraţiei

Perioada de raportare

În rubrica “Anul” se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2025).

Secţiunea A „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului „

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea operatorului economic.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.

Secţiunea B „Date privind valoarea medie anuală a adaosului comercial”

La rubrica “Tip produs“ -se înscrie tipul de produs pentru care se calculează valoarea medie anuală a adaosului comercial.

Pentru fiecare tip de produs pentru care se calculează valoarea medie anuală a adaosului comercial la care se referă declaraţia, se completează câte un tabel generat cu ajutorul programului de asistenţă, după cum urmează:

La rândul 1 “Venituri înregistrate din vânzarea produselor“- se înscrie totalul veniturilor înregistrate din vânzarea produselor reprezentând benzină şi motorină în segmentul rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, exceptând exporturile şi livrările intracomunitare, astfel cum au fost înregistrate în contabilitate în anul 2025.

La rândul 2 “Cheltuieli corespunzătoare costului de achiziţie/costului de producție” – se înscriu cheltuielile corespunzătoare costului de achiziţie, respectiv costului de producţie al acestora în segmentul rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, astfel cum au fost înregistrate în contabilitate în anul 2025.

La rândul 3 “Cantitate totală de produse vândute” – se înscrie cantitatea totală de produse vândute, exprimată în litri sau tone, pentru fiecare tip de produs.

La rândul 4 “Valoarea medie anuală a adaosului comercial” – se înscrie valoarea rezultată din raportul dintre totalul veniturilor înregistrate din vânzarea produselor minus cheltuielile corespunzătoare costului de achiziţie, respectiv costului de producţie al acestora în segmentul rafinare şi vânzare angro şi cu amănuntul, astfel cum au fost acestea înregistrate în contabilitate în anul 2025, şi cantitatea totală de produse vândute, exprimată în litri sau tone, pentru fiecare tip de produs. Această modalitate de calcul se aplică în mod corespunzător şi pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie şi 30 iunie 2026.

Secţiunea C „Date de identificare a împuternicitului”

Secțiunea se completează în cazul în care declarația se depune de către un împuternicit, conform art.18 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.