Preț carburanți, 30 mai 2026. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe din România. Unde se găsesc cele mai mici prețuri

Șoferii care alimentează sâmbătă, 30 mai 2026, plătesc în continuare mai mult pentru benzină decât pentru motorină, în condițiile în care diferența dintre cele două tipuri de combustibil se apropie de 40 de bani pe litru. Prețurile au rămas, în mare parte, neschimbate față de ziua precedentă, însă specialiștii avertizează că noi scumpiri la pompă nu sunt excluse în perioada următoare.

Potrivit datelor centralizate de platforma peco-online.ro, benzina standard se menține peste nivelul de 9,60 lei pe litru în cele mai multe dintre marile orașe ale țării. Excepția este Cluj-Napoca, unde șoferii pot găsi cel mai mic preț dintre orașele analizate.

În București, cele mai mici tarife pentru benzina standard sunt afișate de stațiile Petrom, unde litrul costă 9,62 lei. Lukoil vinde benzina cu 9,63 lei/l, iar Socar afișează un preț de 9,64 lei/l.

La OMV, Mol și Rompetrol, prețul benzinei standard rămâne la 9,68 lei/l, fără modificări față de zilele precedente.

Prețurile carburanților în principalele orașe din România

Oraș Benzină standard (lei/l) Motorină standard (lei/l) GPL (lei/l) București 9,62 9,24 4,40 Cluj-Napoca 9,49 9,24 4,39 Timișoara 9,62 9,24 4,44 Iași 9,62 9,24 4,44 Constanța 9,62 9,24 4,42

Motorina continuă să fie mai ieftină decât benzina în toate cele cinci orașe monitorizate. Cel mai mic preț pentru motorina standard este de 9,24 lei pe litru și poate fi găsit în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În Capitală, Rompetrol afișează cel mai redus tarif pentru motorină, de 9,24 lei/l. La Petrom, litrul costă 9,53 lei, în timp ce Mol, Socar și Lukoil comercializează motorina la 9,54 lei/l.

OMV rămâne printre operatorii cu cele mai ridicate prețuri pentru motorina standard, unde litrul este vândut cu 9,59 lei.

În continuare, GPL-ul este cea mai ieftină variantă de alimentare pentru conducătorii auto.

Cel mai mic tarif este înregistrat în Cluj-Napoca, unde litrul costă 4,39 lei. În București, GPL-ul se comercializează cu 4,40 lei/l, iar în Constanța cu 4,42 lei/l.

Cele mai ridicate prețuri dintre orașele analizate sunt în Timișoara și Iași, unde litrul de GPL ajunge la 4,44 lei.

Diferențele dintre prețurile practicate la nivel local și cele mai mici tarife din țară rămân semnificative.

Cea mai ieftină benzină standard din România poate fi găsită la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița, unde litrul costă 8,93 lei. Prețul este cu 5 bani mai mic comparativ cu ziua precedentă.

În cazul motorinei standard, cel mai redus tarif din țară este de 9,22 lei/l și este afișat la o stație Partener Rompetrol din Arad.

Tip carburant Preț minim Locație Benzină standard 8,93 lei/l RST Târgoviște, județul Dâmbovița Motorină standard 9,22 lei/l Partener Rompetrol Arad GPL 4,39 lei/l Cluj-Napoca

Experții din domeniul energetic avertizează că evoluțiile de pe piețele internaționale ar putea aduce noi majorări ale prețurilor la pompă în perioada următoare.

Potrivit unei analize realizate de Asociația Energia Inteligentă, motorina ar putea să se apropie de pragul psihologic de 10 lei pe litru dacă tensiunile geopolitice și costurile de aprovizionare vor continua să exercite presiuni asupra pieței petroliere.

În paralel, datele Eurostat arată că România se numără printre statele europene care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri ale prețurilor la carburanți comparativ cu anul trecut. Evoluția afectează atât bugetele șoferilor, cât și costurile companiilor de transport, care depind direct de prețul combustibililor.

Datele din piață arată că diferența dintre benzina standard și motorina standard este în prezent de aproximativ 38 de bani pe litru în majoritatea orașelor analizate.

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, această diferență se traduce într-un cost suplimentar de aproximativ 19 lei la fiecare alimentare cu benzină față de motorină.

În contextul actual, șoferii urmăresc cu atenție evoluția cotațiilor internaționale ale petrolului și deciziile care pot influența costurile de transport și distribuție, factori care se reflectă direct în prețurile afișate la pompă.