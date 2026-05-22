Italia rămâne una dintre cele mai sceptice țări europene față de energia nucleară, după ce reactoarele sale au fost închise în urma referendumului organizat după dezastrul de la Cernobîl din 1987. O nouă tentativă de relansare a programului nuclear a eșuat în 2011, după accidentul de la Fukushima.

Acum, guvernul Giorgiei Meloni vrea să schimbe direcția și să permită revenirea energiei nucleare prin utilizarea reactoarelor modulare mici (SMR), considerate mai compacte și teoretic mai rapide și mai ieftin de construit decât reactoarele clasice.

„Până în vară va fi aprobată legea-cadru și vor fi adoptate decretele necesare pentru stabilirea cadrului juridic care să permită reluarea producției de energie nucleară în Italia”, a declarat Giorgia Meloni în Senatul italian.

Specialiștii avertizează însă că proiectele sunt încă departe de faza operațională și că Italia ar putea avea nevoie de mai multe guverne succesive pentru a finaliza un astfel de program.

„Această lege nu reintroduce energia nucleară în Italia. Ea stabilește doar regulile pentru reintroducerea sa”, a explicat Luca Romano, comentator pro-nuclear cunoscut online drept „Avocatul Atomic”.

Experții avertizează că opoziția locală și eventualele referendumuri pot bloca proiectele ani întregi, potrivit Politico.eu. În Italia, infrastructura energetică majoră este adesea contestată în instanță de autorități locale sau comunități regionale.

În același timp, paradoxul energetic italian devine tot mai evident. Deși a renunțat la producția internă de energie nucleară, Italia continuă să importe masiv electricitate din Franța, produsă în mare parte în reactoare nucleare.

„Este ca și cum Franța ar fi avut trei reactoare nucleare care au lucrat pentru Italia timp de peste 30 de ani”, a declarat analistul energetic Davide Tabarelli.

În timp ce Italia încearcă să revină timid la energia nucleară, Cehia dezvoltă unul dintre cele mai ambițioase programe nucleare din Europa Centrală.

În prezent, energia nucleară produce aproximativ 40% din electricitatea țării, prin cele șase reactoare de la centralele Dukovany și Temelín. Guvernul de la Praga vrea însă să crească această pondere la 68% până în 2040.

Piesa centrală a strategiei este acordul semnat în 2025 cu compania sud-coreeană KHNP pentru construirea a două reactoare APR-1000 la Dukovany, într-un proiect evaluat la aproximativ 18 miliarde de euro.

Lucrările ar urma să înceapă în 2029, iar primul reactor să devină operațional în 2036. Autoritățile cehe analizează și construirea unor reactoare modulare mici, după semnarea unui acord cu Rolls-Royce.

Sprijinul public pentru energia nucleară este unul dintre cele mai ridicate din Europa. Sondajele arată că între 71% și 78% dintre cehi susțin extinderea programului nuclear.

Crizele energetice și războiul din Ucraina au accelerat planurile guvernului ceh, care consideră energia nucleară esențială pentru eliminarea cărbunelui și pentru alimentarea viitoarelor centre de date și vehicule electrice.

Totuși, există și voci critice privind costurile și durata proiectelor.

„Proiectele nucleare finalizate recent în Europa au fost foarte scumpe și au durat foarte mult. Întrebarea este dacă impulsul politic poate schimba acest lucru. Personal, am dubii”, a declarat Alexander Roth, expert în politici energetice la Bruegel.

Interesul pentru energia nucleară crește și în Statele Unite, unde presiunea asupra rețelelor electrice devine tot mai mare din cauza centrelor de date și a inteligenței artificiale.

În Florida, autoritățile și companiile energetice discută despre posibilitatea relansării unor proiecte nucleare abandonate după criza financiară și după problemele tehnice care au dus la închiderea centralei Crystal River în 2013.

La apogeu, centrala producea aproximativ 860 MW, suficient pentru alimentarea a sute de mii de locuințe.

Compania Duke Energy a transmis în 2024 că nu exclude dezvoltarea unor viitoare proiecte nucleare în statul american, inclusiv pe terenurile unde fusese planată o centrală în comitatul Levy.

Creșterea accelerată a consumului de electricitate reprezintă principalul argument pentru revenirea energiei nucleare. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, centrele de date ar putea genera aproape jumătate din creșterea cererii de energie electrică din SUA până la finalul deceniului.

„Centrele de date apar foarte rapid, iar centralele nucleare au nevoie de foarte mult timp pentru a fi construite”, a explicat Scott Holladay, profesor asociat de economie la Universitatea Tennessee.

În același timp, costurile proiectelor rămân uriașe. Modernizarea reactoarelor de la centrala Vogtle din Georgia a ajuns la aproximativ 35 de miliarde de dolari, față de estimarea inițială de 14 miliarde de dolari.

Deși energia nucleară revine în prim-plan, temerile legate de siguranță continuă să existe în multe state.

Specialiștii susțin însă că standardele actuale sunt incomparabil mai stricte decât în perioada accidentelor de la Three Mile Island, Cernobîl sau Fukushima.

„Dacă comparăm o centrală nucleară cu una pe cărbune, există de obicei de aproximativ trei ori mai multă radiație în jurul unei centrale pe cărbune decât în jurul unei centrale nucleare”, a explicat Andreas Enqvist, profesor asociat în inginerie nucleară la Universitatea din Florida.

Cercetătorii spun că reactoarele moderne sunt dotate cu sisteme avansate de detectare a radiațiilor, senzori seismici și mecanisme automate de oprire în caz de risc.

În paralel, susținătorii energiei nucleare afirmă că noile reactoare modulare mici ar putea reduce costurile și timpul de construcție, deși multe dintre aceste tehnologii se află încă în fază experimentală sau de implementare limitată.