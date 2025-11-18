Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți un plan ambițios de modernizare a monitorizării traficului rutier prin extinderea Sistemului „E-Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”.

Conform ministrului, toate camerele de supraveghere ale autorităților locale, precum și imaginile transmise de șoferi prin camerele de bord, vor fi integrate într-un sistem centralizat, digital, menit să crească siguranța pe drumurile publice.

”Am semnat astăzi două proiecte de acte normative şi două ordine ministeriale privind traficul rutier, unificarea dispeceratelor, noua concepţie de pază a Jandarmeriei Române şi violenţa domestică. Sunt decizii importante, care vor schimba radical monitorizarea traficului rutier şi sancţionarea indisciplinaţilor care pun în pericol pietonii şi participanţii la traficul rutier” a declarat, marţi, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu.

Extinderea „E-Sigur” se va face în etape, conectând progresiv camerele locale la centrele de monitorizare și dispeceratele existente, unde deja sunt procesate imaginile colectate de cele 700 de camere mobile ale Ministerului. Ordinul ministrului Afacerilor Interne nr. 99/2025 a stabilit cadrul legal pentru folosirea imaginilor în constatarea automată a contravențiilor, marcând un pas important spre digitalizarea controlului rutier.

”Din ianuarie 2025, imaginile şi informaţiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale Ministerului Afacerilor Interne sunt colectate digital în centre de monitorizare şi dispecerate. Prin această ordonanţă de urgenţă vom extinde colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autorităţile locale şi procesarea integrată a tuturor acestor informaţii, precum şi a celor înregistrate de camerele de bord ale participanţilor la traficul rutier. Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificaţi, sancţionaţi sau scoşi din trafic pentru a nu mai pune pe alţii în pericol”, a mai declarat ministrul de Interne.

Predoiu a explicat că sistemul va funcționa pe trei direcții complementare: constatarea directă în teren, monitorizarea automată și procesarea sesizărilor video transmise de șoferi.

”În plus, pentru prima dată în România, propunem ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcţionat către educaţia rutieră şi mentenanţa sistemelor tehnice — în acord cu bunele practici europene. Acest proiect a fost dezbătut şi cu asociaţia municipiilor, de la care am primit observaţii pe car le-am inclus, vom implica şi Poliţia Locală”, anunţă ministrul.

În viitor, sistemul va integra inteligența artificială pentru a identifica rapid încălcările regulilor de circulație și a sancționa automat persoanele vinovate.