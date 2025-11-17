Potrivit documentului, prevederile referitoare la detașări și transferuri din Codul administrativ vor fi suspendate pentru o perioadă de doi ani. Regulile s-ar aplica la 30 de zile după intrarea în vigoare a ordonanței, iar perioada de blocare ar dura până la finalul lui 2026.

Proiectul stabilește că această măsură nu va afecta detașările pe funcțiile din categoria înalților funcționari publici și nici pe cele aferente funcțiilor de conducere din instituțiile publice.

De asemenea, transferurile în interesul serviciului rămân posibile pentru funcționarii care se află deja în preaviz.

Transferurile care sunt în curs la momentul adoptării ordonanței vor continua conform legislației valabile la data publicării anunțului de transfer. Conducătorii instituțiilor unde se află angajați detașați vor decide dacă aceștia își pot continua activitatea după noile reguli. Dacă instituția are nevoie de ei, va fi dispus transferul în interesul serviciului.

Proiectul include o serie de situații în care măsura privind înghețarea detașărilor nu se aplică. Printre aceste situații se regăsesc detașările realizate în cadrul organismelor internaționale pe o perioadă de maximum cinci ani, precum și cele care vizează personalul din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională.

Sunt exceptate și detașările pentru personalul implicat în misiuni sau operații desfășurate în afara teritoriului României. Măsurile nu schimbă nici regulile pentru personalul care participă în mod direct la astfel de activități.

„Art. II. (1) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la 31 decembrie 2026 se suspendă aplicarea prevederilor art. 505 (detașărilor n.red) și 506 (transferurilor n.red) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația detașării funcționarilor publici pe o funcție publică din categoria înalţilor funcţionari publici, respectiv pe o funcție publică de conducere aferentă conducătorilor autorităților și instituțiilor publice, precum si adjuncții acestora. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) prevederile art. 506 privind transferul în interesul serviciului se pot aplica în situația funcționarilor publici aflați în preaviz”, se arată în proiectul de ordonanță, potrivit Digi24.

Instituțiile care nu aplică noile reguli ar putea primi amenzi semnificative. Sancțiunile prevăzute în proiect variază între 20.000 și 50.000 de lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor vor fi făcute de persoanele împuternicite prin ordin al ministrului finanțelor.

Textul proiectului stabilește astfel o responsabilitate clară pentru verificarea modului în care instituțiile aplică noile limite privind detașările și transferurile.

Documentul include și măsuri care vizează angajații din sistemul public ce sunt deja pensionari. Proiectul prevede că, după emiterea deciziei de pensionare, aceștia pot rămâne în funcție până la vârsta de 70 de ani, însă vor putea primi doar 15% din pensia cuvenită, pe lângă salariu.

Cei care nu acceptă această regulă își pot pierde contractul de muncă. Măsura nu este valabilă pentru persoanele alese în funcții publice sau pentru angajații din instituțiile aflate sub autoritatea Parlamentului, precum ASF, ANRE sau Curtea de Conturi.