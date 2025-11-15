Centrul de Formare APSAP a publicat un studiu național la care au participat 4.743 de angajați din administrația publică, oferind o imagine detaliată asupra percepției bugetarilor privind salariile, condițiile de muncă și nivelul de pregătire profesională. Cercetarea, desfășurată în rândul participanților la programele de formare profesională ale institutului, reprezintă una dintre cele mai ample analize din ultimii ani asupra sectorului public.

Rezultatele arată că nivelul de satisfacție salarială este scăzut: peste 50% dintre respondenți consideră că veniturile lor „ar trebui să fie puțin mai mari”, iar 20% cred că ar trebui majorate „semnificativ”. Doar 29% apreciază că salariul actual este corelat cu munca depusă.

„În realitate, salariile angajaților din administrația publică nu sunt deloc mari. Comparativ cu omologii lor din Uniunea Europeană, atât funcțiile de conducere, cât și cele de execuție sunt plătite semnificativ mai slab în România. Avem o resursă umană extraordinară (…) însă este nevoie de politici naționale coerente care să împingă administrația publică spre potențialul ei real”, afirmă Bogdan-Costin Fârșirotu, președintele Centrului de Formare APSAP.

Distribuția veniturilor nete este concentrată în intervalul 5.000–7.000 de lei:

sub 3.000 lei – 1,4%

3.001–5.000 lei – 26,7%

5.001–7.000 lei – 36%

7.001–9.000 lei – 23%

9.001–10.000 lei – 5%

10.001–12.000 lei – 4,7%

12.001–14.000 lei – 1,7%

14.001–16.000 lei – 0,7%

peste 16.000 lei – 0,9%

Majoritatea covârșitoare (85%) ocupă funcții de execuție, în timp ce funcțiile de conducere reprezintă 15%.

Studiul evidențiază și un grad ridicat de stabilitate: o treime dintre respondenți lucrează de peste 15 ani în aceeași instituție, iar 8,2% au o vechime între 11 și 15 ani. Aproape 18% activează în sectorul public de 7–10 ani, iar 15% au o experiență de 4–6 ani. Doar 7,5% au sub un an vechime.

„Administrația publică din România rămâne un mediu stabil, cu un nucleu consistent de angajați cu vechime mare. (…) Acest lucru arată loialitate și experiență acumulată, dar și o nevoie crescută de modernizare și motivare pentru noile generații”, subliniază Bogdan-Costin Fârșirotu.

Respondenții au un nivel de pregătire academică peste media pieței muncii:

49% au absolvit studii de master

41% au studii de licență

6,7% au studii medii

3,7% au un doctorat

În ceea ce privește tipul instituției, angajații provin atât din administrația centrală (32,1%), cât și din administrația locală (32,4%). Alți 18,8% lucrează în companii de stat sau instituții autonome, iar 16,7% sunt angajați ai altor structuri publice.

Despre APSAP

Fondat în 2014, Centrul de Formare APSAP este unul dintre cei mai importanți furnizori de formare profesională pentru sectorul public și privat. Cu peste 250.000 de participanți și o echipă de 75 de formatori, organizația oferă cursuri în resurse umane, protecția datelor, competențe digitale, public speaking, management de proiect și multe altele, toate acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

În ultimii patru ani, APSAP a organizat peste 3.000 de programe și conferințe, cu peste 100.000 de participanți – funcționari publici, personal contractual, demnitari și specialiști din toată țara.