Proiectul analizat la nivel guvernamental prevede o serie de modificări aplicabile tuturor angajaților din instituțiile și companiile de stat.

Documentul citat menționează că persoanele plătite din fonduri publice care îndeplinesc condițiile de pensionare vor putea continua activitatea, însă numai cu acordul anual al ordonatorului de credite. Această posibilitate va fi limitată până la vârsta de 70 de ani.

Textul proiectului arată că, după împlinirea acestei vârste, activitatea nu va mai putea fi prelungită, iar persoanele aflate în această situație vor trebui să se pensioneze.

Schimbările vizează întregul sector public: administrația centrală și locală, companiile naționale, societățile comerciale cu capital de stat, autoritățile de reglementare și regii autonome ale statului sau ale unităților administrativ-teritoriale.

„Art. VI (1) Personalul plătit din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și personalul regiilor autonome înfiinţate de stat, ai societăţilor/companiilor naţionale, ai societăţilor la care statul este acţionar unic sau deţine o participaţie majoritară, ai regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale, ai societăţilor la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau deţin o participaţie majoritară, precum și ai autorităților de reglementare, căruia i-a fost emisă decizia de pensionare din sistemul public de pensii, în conformitate cu principiul contributivității, a unei pensii de serviciu sau a unei decizii de pensionare din sistemul militar de pensii, acordată în condițiile prevăzute de legislația specifică, poate continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani”, se arată în document, potrivit stiripesurse.ro.

Documentul prevede că pensionarii care doresc să rămână în sistem vor putea solicita menținerea în activitate, însă cu o condiție suplimentară. Draftul stabilește că aceștia își vor putea continua activitatea doar dacă își asumă o reducere de 85% a cuantumului pensiei pe perioada în care lucrează.

Regula se aplică și în situația în care o persoană pensionată este reîncadrată pe un nou raport de muncă sau de serviciu. Toți ordonatorii de credite vor avea obligația să înceteze contractele persoanelor aflate deja în sistem dacă acestea nu își exprimă opțiunea în termenul prevăzut.

Potrivit documentului, această obligație va trebui aplicată în 15 zile de la intrarea în vigoare a legii.

„(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția reducerii cuantumului pensiei cu 85%. (3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și în situația reîncadrării în baza unui nou raport de muncă/de serviciu, în condițiile legii. (4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ordonatorii de credite/angajatorii prevăzuți la alin.(1) au obligația de a înceta de drept contractele de muncă, raporturile de muncă sau de serviciu ale pensionarilor care nu și-au exprimat opțiunea prevăzută la alin.( 2 ).”

Proiectul păstrează o singură excepție clară față de regulile generale. Măsurile privind interdicția cumulului pensiei cu salariul nu vor fi aplicate persoanelor alese în funcții publice sau celor numite în funcții prin hotărâri ale Parlamentului. Acestea vor putea cumula pensia cu indemnizația pe durata exercitării mandatului.