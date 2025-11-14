Blocul Național Sindical intră la negocieri cu partidele din coaliția de guvernare având o listă extinsă de revendicări, menite să corecteze atât dezechilibrele de pe piața muncii, cât și efectele politicilor economice din ultimii ani. Sindicatele avertizează că presiunea fiscală ridicată, salariile insuficiente și reformele aplicate fără consultare creează un climat social tensionat și riscă să afecteze stabilitatea pieței muncii.

BNS consideră că, în lipsa unei ajustări imediate, salariul minim nu mai acoperă costurile reale din economie. Organizația reamintește că legislația prevede un mecanism clar de calcul al salariului minim și cere aplicarea acestuia fără întârziere.

”BNS solicită aplicarea cadrului legal în vigoare şi majorarea salariului minim brut de la 4.050 lei la cel puţin 4.325 lei, conform formulei oficiale de calcul şi în concordanţă cu evoluţia productivităţii muncii. De asemenea solicită: reducerea deducerii personale de la 300 lei la 200 lei (însemnând o creştere a salariului minim net de la 2574 la 2700, adică cu 126 lei) şi introducerea unor coeficienţi de creştere pentru lucrătorii calificaţi – 1,1 si pentru cei cu studii superioare – 1,5 – adică salariul minim pentru lucrători calificaţi – 4757 si salariul minim pentru studii superioare – 6488 lei”.

Sindicaliștii susțin că milioane de angajați trăiesc cu venituri aflate la limita minimă admisă, iar dezechilibrele se reflectă în consum, în investiții și în calitatea vieții. În plus, pierderea constantă a puterii de cumpărare, pe fondul inflației persistente, afectează în special lucrătorii cu venituri mici și medii.

Unii dintre cei mai tensionați ani pentru sectorul public au fost marcați de tăieri de posturi, reorganizări și măsuri aplicate de guverne fără o consultare reală. BNS subliniază că astfel de decizii trebuie luate doar în urma unui dialog transparent.

Organizația propune un set minimal de reguli înainte de orice restructurare.

”Blocul Naţional Sindical propune ca, înaintea oricărei măsuri de restructurare din sectorul public sau din companiile cu capital majoritar de stat, să fie respectat următorul cadru procedural minimal: convocarea imediată a partenerilor sociali şi comunicarea intenţiei de reducere a personalului; stabilirea, de comun acord, a criteriilor sociale de protecţie, având în vedere exemple consacrate în contractele colective de muncă”.

Sindicatele atrag atenția că astfel de proceduri reprezintă o obligație legală, nu doar un gest formal. Lipsa consultării poate pune sub semnul întrebării legalitatea și legitimitatea concedierilor colective.

În acest sens, BNS avertizează: „În lipsa acestei consultări, orice măsură de concediere colectivă riscă să fie nu doar nelegală, ci şi profund injustă din punct de vedere social, subminând încrederea lucrătorilor în instituţiile statului şi contravenind angajamentelor asumate de România prin Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi Carta Socială Europeană revizuită”.

În ceea ce privește povara fiscală, BNS semnalează că România se menține în topul statelor europene cu cele mai ridicate taxe pe salarii. Această situație, spun sindicaliștii, pune presiune uriașă pe angajați și determină mulți lucrători să accepte munca informală.

Aceștia explică: ”România continuă să aibă una dintre cele mai mari poveri fiscale pe salarii din UE – peste 43% din costul muncii reprezintă impozite şi contribuţii. Suprataxarea salariilor descurajează munca formală, alimentează economia informală şi accentuează inechitatea socială. Estimarea noastră este că până la 800.000 de români sunt în muncă informală. Estimările BNS arată că peste 40% din numărul de salariaţi cu normă întreagă, adică 2,35 milioane persoane încasează salarii brute mai mici decât 1,15 din salariul minim brut pe economie. În plus, estimăm că doar 2 din 10 angajaţi câştigă mai mult decât salariul mediu brut”.

Această realitate, potrivit sindicaliștilor, ar trebui să determine Guvernul să schimbe abordarea în materie de taxe și contribuții. BNS susține o restructurare profundă a modului în care este taxată munca, astfel încât persoanele cu venituri mici să nu mai fie puternic dezavantajate.