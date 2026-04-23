Preşedintele Comisiei speciale „România fără violenţă domestică”, Alina Gorghiu, a declarat că promulgarea Legii privind prevenirea şi combaterea femicidului reprezintă un moment semnificativ pentru România, însă a subliniat că esenţa noii reglementări nu constă exclusiv în înăsprirea sancţiunilor, ci în consolidarea mecanismelor de prevenţie.

”Astăzi este o zi extraordinar de importantă. Legea privind prevenirea şi combaterea femicidului a fost promulgată de preşedintele Nicuşor Dan. Mulţumesc tuturor celor care au adus un plus în elaborarea şi redactarea acestei legi. Este rezultatul unei munci colective şi al unei presiuni reale din partea societăţii. Legea nu există fără societatea civilă. Fără vocile celor care au refuzat să mai accepte tăcerea. Fără curajul victimelor de a vorbi”, a transmis, joi, preşedintele Comisiei speciale “România fără violenţă domestică”, Alina Gorghiu.

”Această lege nu este doar despre pedeapsă. Este, în primul rând, despre prevenţie. Despre evaluarea riscului. Despre intervenţie înainte ca violenţa să devină fatală”.

Deşi legea introduce sancţiuni mai clare şi mai ferme pentru agresori, deputatul liberal a insistat că obiectivul principal este prevenirea violenţei înainte ca aceasta să escaladeze.

”Am văzut ieri finalul dosarului în cazul femicidului din Prahova. O femeie însărcinată, ucisă cu brutalitate, în plină stradă. Agresorul a fost condamnat la închisoare pe viaţă. Este o pedeapsă justă. Dar miza nu este pedeapsa. Miza este să nu mai ajungem acolo. Atât!”, a adugat deputatul liberal.

Nr. Modificare legislativă Descriere / Impact 1 Definirea femicidului Introducerea pentru prima dată a noţiunii de femicid în legislaţia naţională, oferind un cadru juridic clar pentru acest tip de infracţiune. 2 Circumstanţe agravante Stabilirea unor circumstanţe agravante în cazurile de relaţii de control, dominare sau abuz, pentru sancţionarea mai severă a agresorilor. 3 Protecţia copiilor victimelor Consolidarea măsurilor de protecţie pentru copiii afectaţi de violenţa domestică şi implicarea obligatorie a instituţiilor statului în sprijinirea acestora. 4 Eliminarea plângerii prealabile Eliminarea condiţionării plângerii prealabile în anumite cazuri de viol, facilitând intervenţia autorităţilor fără dependenţă de sesizarea victimei. 5 Colectarea datelor Implementarea unui sistem de colectare şi analiză a datelor privind violenţa, pentru îmbunătăţirea politicilor de prevenţie. 6 Interzicerea beneficiilor pentru agresor Prevenirea obţinerii de avantaje sau beneficii de către agresor în urma comiterii infracţiunii.

Nicuşor Dan a promulgat Legea femicidului. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a semnat actul de promulgare a Legii pentru prevenirea şi combaterea femicidului, un demers legislativ menit să întărească răspunsul statului în faţa violenţei împotriva femeilor şi a formelor de abuz care o preced.

În mesajul său public, şeful statului a subliniat că violenţa asupra femeilor reprezintă un fenomen grav, cu efecte sociale şi umane profunde, care a fost mult timp ignorat sau gestionat ineficient.

Actul normativ prevede întărirea cadrului legal privind sancţionarea agresorilor, dar pune un accent important şi pe prevenţie. Scopul principal este reducerea riscurilor prin intervenţie timpurie şi protecţie sporită pentru victimele vulnerabile.

”Am promulgat astăzi Legea pentru prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Violenţa împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare şi degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecinţe dramatice”, a scris, joi, pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan.

