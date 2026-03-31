Președintele Nicușor Dan a promulgat legea de modificare a Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, act care aduce regulile bugetare ale României în linie cu noul cadru fiscal al Uniunii Europene.

Noua reglementare schimbă modul în care este definit și urmărit obiectivul bugetar pe termen mediu, care devine o țintă clară pentru deficitul structural, adică deficitul ajustat în funcție de ciclul economic.

Legea stabilește că România trebuie să mențină acest indicator peste pragul de -0,5% din PIB sau, în anumite condiții, până la -1% din PIB, dacă nivelul datoriei publice este sub 60% și riscurile sunt reduse.

În același timp, dacă datoria publică depășește 60% din PIB, autoritățile sunt obligate să adopte măsuri pentru reducerea acesteia, în conformitate cu regulile europene.

Legea introduce obligații suplimentare de transparență pentru Ministerul Finanțelor și Institutul Național de Statistică, care trebuie să publice mai frecvent și mai detaliat date privind execuția bugetară și datoria publică.

Aceste date trebuie să acopere toate componentele administrației publice, inclusiv nivelul central, local și sistemul de asigurări sociale.

În plus, autoritățile trebuie să explice diferențele dintre estimările naționale și cele realizate de Comisia Europeană.

Documentele bugetare vor include și analize de risc fiscal, inclusiv în ceea ce privește efectele dezastrelor naturale și ale schimbărilor climatice, dar și evaluări privind impactul pe termen mediu și lung asupra sustenabilității finanțelor publice.

Consiliul Fiscal capătă atribuții suplimentare și este recunoscut ca instituție fiscală independentă în sensul noilor reguli europene.

Acesta va avea rolul de a evalua coerența cadrului bugetar, de a identifica abaterile de la traiectoria fiscală și de a semnala eventuale probleme în prognozele macroeconomice.

Legea prevede că Guvernul și Parlamentul trebuie fie să respecte recomandările Consiliului Fiscal, fie să explice public, în termen de două luni, motivele pentru care se abat de la acestea.

Prin aceste modificări, România își ancorează politica fiscală în mecanismele de supraveghere europeană, stabilind reguli mai clare privind deficitul, nivelul datoriei și ritmul de creștere al cheltuielilor.

Legea leagă direct evoluția cheltuielilor publice de recomandările europene și impune un control mai strict asupra modului în care sunt construite bugetele.

De asemenea, orice abatere de la traiectoria fiscală agreată va fi constatată oficial și va trebui justificată public, ceea ce limitează posibilitatea unor ajustări bugetare realizate fără transparență.