Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul analizează un mecanism prin care companiile din sectorul petrolier ar putea contribui la reducerea prețurilor la carburanți, inclusiv prin reduceri voluntare.

Acesta a explicat că această abordare este luată în calcul în contextul creșterilor de prețuri generate de evoluțiile internaționale, dar și al existenței unor câștiguri suplimentare în industrie.

Potrivit premierului, ideea este ca impactul economic al acestor evoluții să fie împărțit între cetățeni, stat și companii.

Ilie Bolojan a arătat că una dintre opțiunile analizate este introducerea unei taxe suplimentare pentru companiile care înregistrează profituri peste nivelul obișnuit.

„Luăm în calcul, în afară de contribuțiile pe care le facem de la bugetul de stat, să supraimpozităm o parte din profiturile excepționale care au fost făcute sau care se realizează în această perioadă de companiile care au integral lanțul de producție, de la exploatare de resurse, rafinare, distribuție și comercializare”, a declarat premierul pentru stirileprotv.ro.

Premierul a explicat că această măsură vizează în special companiile care operează pe întreg lanțul, de la exploatarea resurselor până la distribuție și comercializare, și care pot genera profituri excepționale în perioade de volatilitate a pieței.

Acesta a precizat că astfel de profituri apar inclusiv în situații în care costurile rămân relativ constante, dar prețurile sunt influențate de factori externi.

„Realizează în astfel de situații niște profituri excepționale. Costurile rămân relativ la fel”, a spus Ilie Bolojan despre „cei care își exploatează resursele din România, cei care își importă materia primă, țițeiul din zone care nu sunt afectate de criză”.

Sumele rezultate din această impozitare ar urma să fie direcționate către bugetul de stat și utilizate pentru susținerea măsurilor de reducere a prețurilor.

„Acest mecanism înseamnă că printr-o reglementare de natură fiscală, o parte din aceste profituri vor fi impozitate și vor intra în bugetul de stat. Și din bugetul de stat vor contribui la suportabilitatea acestei reduceri”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, în paralel, Guvernul analizează și posibilitatea introducerii unor reduceri voluntare ale prețurilor de către companiile petroliere, însă acestea nu pot fi aplicate independent de măsurile statului.

Premierul a amintit că un mecanism similar a fost aplicat în anul 2022 și că această variantă este din nou analizată de echipa tehnică.

„Și această ipoteză de lucru este pe masa echipei tehnice. O astfel de măsură, dacă ne aducem aminte, s-a aplicat în 2022”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a subliniat că o astfel de reducere nu poate avea loc dacă statul nu contribuie la rândul său prin măsuri fiscale care să susțină acest efort.

„În mod evident, nici o companie nu va face o reducere voluntară, dacă statul, la rândul lui, nu va face și el o reducere care să contribuie la această reducere voluntară”, a mai afirmat acesta.

Potrivit acestuia, nivelul de impozitare și nivelul reducerilor voluntare trebuie corelate pentru a obține un efect real în piață.

„Asta trebuie corelat cu nivelul de impozitare, pe de o parte, și cu nivelul de reducere voluntară”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că orice intervenție trebuie să fie atent calibrată, astfel încât să fie sustenabilă din punct de vedere bugetar și să nu genereze efecte negative în economie.

„O astfel de măsură (…) trebuie să fie în același timp posibil de susținut, să nu ne creeze niște deficite enorme și să ne creăm niște probleme bugetare dacă criza se prelungește”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a atras atenția că măsurile nu trebuie să ducă la dezechilibre de aprovizionare sau la presiuni suplimentare asupra bugetului, mai ales în cazul în care criza se prelungește.

„Să nu aibă efecte negative în piață. Adică să fie posibil să fie susținute și de către companii, să nu avem penurie sau să avem alte situații pe care nu le dorim”, a mai declarat premierul.

Premierul a explicat că experții lucrează în prezent la calcule pentru a identifica o soluție care să producă efecte reale în piață, fără a afecta funcționarea normală a sectorului.

În acest moment, autoritățile nu anticipează probleme de aprovizionare pe piața din România, iar mecanismul final urmează să fie stabilit după finalizarea analizelor tehnice.