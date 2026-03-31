Guvernul se află în continuare în faza de analiză privind reducerea accizelor la carburanți, fără a adopta o decizie fermă, deși presiunea creșterii prețurilor este deja resimțită în piață. După mai multe runde de negocieri și consultări, autoritățile au concluzionat că este necesară o perioadă suplimentară de evaluare înainte de implementarea unei măsuri concrete.

În paralel, evoluția prețurilor la pompă nu a fost influențată de aceste discuții administrative. Carburanții s-au scumpit deja cu aproximativ 2 lei pe litru, ceea ce amplifică presiunea asupra consumatorilor și a mediului economic. Creșterea este resimțită atât de șoferii individuali, cât și de companiile din transporturi, unde costurile operaționale cresc accelerat.

„Ne putem permite să reducem accizele, dar trebuie să vedem cu cât anume, în așa fel încât să nu fie afectată linia roșie”, a declarat Eugen Rădulescu, consilier BNR într-o analiză recentă.

În lipsa unei intervenții imediate, piața continuă să funcționeze pe baza factorilor internaționali și a dinamicii interne, fără mecanisme de protecție pentru consumatori. Această situație generează incertitudine și ridică semne de întrebare privind capacitatea autorităților de a reacționa prompt în contextul volatilității prețurilor la energie.

Guvernul ia în calcul un mecanism de reducere graduală a accizelor, aplicabil în funcție de anumite praguri de preț la pompă. Potrivit variantelor analizate, prima reducere ar urma să fie de 5% din acciză, echivalentul a aproximativ 14 bani pe litru. Ulterior, reducerile ar putea continua progresiv, în trepte de câte 5%, până la un plafon maxim de 25%, ceea ce ar însemna o scădere totală de aproximativ 70 de bani pe litru.

Cu toate acestea, pragurile exacte de preț care ar declanșa aplicarea acestor reduceri nu au fost încă stabilite, ceea ce face imposibilă anticiparea impactului real al măsurii. În plus, există scenarii în care această facilitate ar putea fi aplicată exclusiv pentru motorină, ceea ce ar crea diferențe semnificative între tipurile de combustibil.

În paralel, economiștii propun o alternativă considerată mai eficientă, respectiv reducerea TVA la combustibili de la 21% la 11%. Această variantă nu este însă susținută de Guvern, din cauza riscului de a intra în conflict cu reglementările europene în materie fiscală. Autoritățile evită astfel o măsură care ar putea avea consecințe la nivelul relațiilor cu instituțiile europene.

Pe lângă aceste opțiuni, Guvernul analizează și introducerea unei supraimpozitări pentru companiile din industria petrolieră care exploatează resurse în România, spun surse pentru Observator. Măsura vizează taxarea suplimentară a profiturilor considerate excepționale, obținute în contextul creșterii prețurilor la nivel global. Statul ar putea impune un impozit de până la 80% asupra diferenței dintre prețul de referință al petrolului și cel de vânzare către rafinării.

Estimările Executivului indică încasări lunare de aproximativ 30–40 de milioane de euro din această taxă. Sumele ar urma să fie direcționate către un fond de solidaritate, destinat compensării reducerilor de accize.