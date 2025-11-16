Șeful ANAF, Adrian Nica, a precizat că ultimele măsuri fiscale au început deja să se vadă în nivelul colectării. El a menționat că încasările din 2025 sunt mai bune decât în aceeași perioadă a anului trecut, ținând cont de inflație și de alți indicatori folosiți în analiza instituției.

Nica a adăugat că nu este ușor să asiguri o colectare corectă. El a spus că ANAF are nevoie de o capacitate mai puternică în zona de executare silită, mai ales în cazurile „speciale” sau în situațiile în care contribuabilii acționează cu rea-credință. El a explicat că instituția ar trebui să îmbunătățească resursele din acest domeniu și că reorganizarea ANAF ar trebui să întărească structura de executare și să îi ofere atribuții suplimentare. A dat și exemplul firmelor care își recuperează greu propriile facturi și care, atunci când își pierd speranța, apelează la avocați sau specialiști.

Referitor la inspecțiile fiscale, el a spus că instrumentele digitale și indicatorii folosiți pentru analiza de risc funcționează deja bine.

El a mai zis că reorganizarea ANAF ar trebui să includă o structură dedicată special cazurilor dificile, cu mai multe atribuții și o forță mai mare de intervenție, în special pentru contribuabilii de rea-credință. A amintit încă o dată că, în zona de inspecție fiscală, digitalizarea și indicatorii de risc sunt deja operaționali și eficienți.

„Resursa pe care o avem la dispoziție, și mă refer aici în zona de executare silită, cred că ar trebui să o îmbunătățim, cel puțin la cazuri speciale. Trebuie și prin procesul de reorganizare să venim, să întărim structura și poate să dăm și atribuții în plus. Mulți dintre dumneavoastră vă aflați în situația de zi cu zi și aveți probleme la a încasa propriile facturi până la un moment în care credeți că partenerul vă plătește și apoi vă pierdeți speranța și luați un avocat sau pe cineva specializat în zona aceasta. Ne gândim ca în partea de reorganizare a ANAF să venim cu structura de executare cazuri speciale și să o întărim din punct de vedere a atribuțiilor și a forței pentru a face o colectare mai bună. Mă refer aici pentru contribuabilii de rea-credință. Să nu uităm că în partea de inspecție fiscală deja indicatorii funcționează, partea de digitalizare funcționează pe partea de analiză de risc”, a declarat el la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat recent de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Nica a mai spus că este nevoie de o abordare diferită pentru contribuabilii care au un risc fiscal ridicat.

El a explicat că nu te poți aștepta ca cineva aflat în zona de risc, verificat la control, să vină apoi de bunăvoie să-și plătească datoriile. De aceea, dacă un contribuabil este considerat riscant atât la control, cât și în ceea ce privește declararea și plata taxelor, atunci el trebuie tratat altfel.

Nica a adăugat că oamenii nu ar trebui să creadă orice poveste spusă de cei care se prezintă ca „victime”, dar care nu sunt proactivi și nu se prezintă la inspecția fiscală sau la executarea silită.

„Nu putem să credem că un contribuabil care prezinta analiză de risc la control, în partea de executare o să vină să predea banii de bunăvoie. Și atunci, dacă un contribuabil este în analiză de risc la control și constatăm că și în partea de declarat și de plătit taxe are același comportament de risc trebuie să îl tratăm diferit și vă rog să nu-i credeți pe toți cei care vă spun o poveste în care sunt victime, dar ei nu vin proactivi și nu se prezintă în fața organului de inspecție fiscală sau de executare silită”, a punctat el.

Șeful Fiscului a atras atenția asupra unor situații întâlnite în practică la anumiți contribuabili. El a spus că există cazuri în care ANAF a rambursat TVA cu control ulterior, iar după digitalizare, când contribuabilii sunt chemați pentru a clarifica anumite declarații, unii aleg să-și vândă firma sau pur și simplu nu se mai prezintă.

El a precizat că astfel de contribuabili trebuie tratați diferit de structura de executare silită – operațiuni speciale, deoarece comportamentul lor arată că își doresc acest tip de tratament.