Eugen Teodorovici și-a depus duminică, 16 noiembrie, documentele pentru participarea la alegerile din 7 decembrie, vizând funcția de primar general al Bucureștiului. Fostul ministru al Finanțelor candidează ca independent și a mers la Biroul Electoral Municipal din strada Batiștei, unde a prezentat și mesajul său de campanie: „Experiența face diferența!”.

În momentul depunerii dosarului, Teodorovici s-a salutat cu Gigi Nețoiu, fost finanțator al mai multor cluburi de fotbal și și el candidat la Primăria Capitalei. Nețoiu a fost condamnat definitiv în 2014 la 3 ani și 4 luni de închisoare în Dosarul Transferurilor, însă a fost eliberat condiționat în 2015.

Teodorovici afirmă că intră în cursă pentru a demonstra că administrația Bucureștiului poate fi condusă eficient. El declară că dispune de experiența necesară pentru a implementa proiecte concrete.

„Intru în această competiție pentru a demonstra că Bucureștiul poate fi condus cu profesionalism și rezultate. Am o viziune clară și am experiența necesară pentru a o implementa. Acesta este mesajul meu simplu și direct”, a spus Teodorovici după depunerea candidaturii.

Într-un mesaj publicat pe TikTok înainte de depunerea candidaturii, fostul ministru a prezentat câteva dintre măsurile pe care le propune dacă ajunge primar.

El susține că parcarea în Capitală ar trebui să coste mult mai puțin și a anunțat o taxă simbolică: „un leu pe oră”.

Totodată, Teodorovici critică actualul sistem de semaforizare, despre care afirmă că „este o iluzie” și că în realitate sunt „doar becuri scumpe care nu comunică între ele”. Ca soluție, propune „înființarea unui centru integrat de date”, care ar colecta și coordona informațiile din trafic.

Un parcurs lung în administrația publică

În vârstă de 54 de ani, Eugen Teodorovici are o carieră extinsă în instituțiile statului. A ocupat portofoliul Finanțelor în două guverne — Victor Ponta și Viorica Dăncilă — și a condus Ministerul Fondurilor Europene între 2012 și 2015. În Parlament, a avut două mandate de senator, între 2012 și 2020.

Parcursul său profesional include și funcții de expert, director sau director general în mai multe ministere, în special în domeniul integrării europene și în zona financiară. Între 2009 și 2021 a condus Direcția de Audit din cadrul Curții de Conturi.