Ministerul Afacerilor Interne anunță schimbări profunde în modul în care sunt gestionate apelurile de urgență, o reformă care ar urma să reducă semnificativ timpii de reacție ai echipajelor din teren. Secretarul de stat Bogdan Despescu a prezentat marți, 18 noiembrie, un nou concept de dispecerizare care urmărește ca persoana care sună la 112 să fie preluată de un singur operator, eliminând circuitul actual în care apelantul ajunge să discute cu până la trei dispeceri diferiți.

Potrivit oficialului, schimbarea vine ca răspuns la nemulțumirile repetate ale cetățenilor și la nevoia de modernizare a unui sistem care gestionează zilnic mii de sesizări. Noul model a fost deja aprobat de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și face parte dintr-un pachet extins de măsuri de eficientizare a activităților desfășurate de dispeceratele MAI.

În conferința susținută la sediul ministerului, Despescu a explicat că proiectul vizează reorganizarea întregului flux de gestionare a urgențelor.

„Eficientizarea activităţii de dispecerizare este un alt proiect, o altă temă importantă. Este un concept care a fost aprobat astăzi de domnul ministru Cătălin Predoiu şi priveşte modernizarea activităţii de lucru cu publicul, la nivel de preluare a sesizărilor, în primul rând. Bineînţeles că în cadrul dispeceratelor sunt şi alte activităţi, dar partea importantă este de a gestiona sesizările care vin în număr cel mai mare prin sistemul 112, obiectivul principal fiind îmbunătăţirea intervenţiei operative şi creşterea calităţii serviciilor oferite ai cetăţenilor”.

Una dintre măsurile cheie este reorganizarea personalului. Ministerul intenționează să direcționeze 20% dintre angajații din dispecerate către activitatea operativă din stradă, în încercarea de a crește capacitatea de intervenție în situații urgente. În paralel, toate dispeceratele vor fi integrate într-o structură unică la nivel județean, pentru a elimina etapele suplimentare care întârzie în prezent transmiterea informației către echipele din teren.

Despescu a subliniat că această modificare răspunde solicitărilor venite inclusiv din partea celor care au avut nevoie de ajutor și care au reclamat traseul mult prea complicat al apelului de urgență.

„Reforma introduce un model unitar de organizare a dispecerizării, un dispecerat la nivel judeţean, şi aici am preluat din semnalările cetăţenilor. O parte dintre cei care au apelat la serviciul 112 ne-au solicitat o operaţionalizare a acestui mod de lucru cât mai rapidă, pentru că astăzi un cetăţean care sună la 112 este preluat de operatorul de la STS, este direcţionat către dispeceratul de la nivel judeţean, iar dacă problema este într-o localitate, este direcţionat către alt dispecerat şi avem trei niveluri”.

Prin implementarea reformei, apelantul va discuta cu un singur operator din cadrul MAI, care se va ocupa direct de transmiterea sesizării către patrula competentă: „Ne propunem să avem un singur nivel de discuţie între operator, personalul MAI şi cetăţean, iar sesizarea care a fost transmisă de către cetăţean să fie direcţionată de către cel din dispecerat într-o formulă rapidă către patrula, către echipa din teren, fără a mai trece printr-un alt intermediar”.

Scurtarea lanțului de comunicare va contribui la reducerea timpilor de reacție, dar și la o coordonare mai bună între structurile MAI. Despescu a mai punctat că proiectul creează un cadru standardizat de lucru pentru Poliție, Jandarmerie și Poliția de Frontieră, acolo unde acestea operează concomitent.

„Asigurăm un mod de lucru mult mai eficient de integrare a resurselor între Poliţie, Jandarmerie şi alte structuri, în principal acolo unde funcţionează Poliţia de Frontieră. Avem un mod pe care ne-l dorim standard la nivel de proceduri şi, bineînţeles, procesarea rapidă a unor volume crescute de date”.

Reforma urmează să fie implementată etapizat, însă MAI susține că noul sistem va aduce o îmbunătățire vizibilă în modul în care sunt gestionate urgențele, în special în situațiile critice în care fiecare secundă contează.