Introducerea noului buletin electronic a fost prezentată ca un pas major în digitalizarea administrației, însă în practică apar deja blocaje administrative. Până acum, aproximativ 1,4 milioane de români au solicitat noul document de identitate, care este gratuit la prima emitere pentru persoanele de cel puțin 14 ani sau pentru cei care urmează să împlinească această vârstă în următoarele 30 de zile.

Costul Cărții Electronice de Identitate (CEI) este suportat de stat din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) până la 30 iunie 2026. După această dată, finanțarea ar putea fi modificată.

Primele probleme raportate vizează modul în care poate fi actualizată adresa de domiciliu. În noul sistem, această informație nu mai este tipărită pe document, ci este stocată în cipul electronic. În teorie, schimbarea ar trebui să fie posibilă fără emiterea unui nou document fizic.

În practică însă, mai mulți cetățeni au reclamat pe platforma „Fără Hârtie” că nu pot actualiza adresa și că li se spune la ghișee să solicite un nou buletin electronic, contra cost.

Platforma guvernamentală a fost lansată tocmai pentru a centraliza astfel de probleme.

„Rolul platformei „Fără hârtie” este tocmai să le dăm cetățenilor posibilitatea să reclame acolo unde statul funcționează deficitar sau nu funcționează deloc”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Aceasta a precizat pentru Hotnews că sesizările legate de noul act de identitate vor fi discutate la nivel tehnic cu Ministerul Afacerilor Interne.

„Pe baza sesizărilor transmise prin platformă pe marginea cărții de identitate electronice, voi purta o discuție la nivel tehnic cu MAI în zilele următoare, aceasta fiind instituția care gestionează de drept acest subiect, așa cum bine știți”, a precizat ea.

Mai mulți utilizatori au descris situații concrete în care actualizarea domiciliului nu poate fi realizată, deși procedura este prevăzută în prezentările oficiale ale documentului.

„Mi-am preschimbat buletinul vechi cu CEI pentru că îmi expirase cel vechi. La câteva luni distanță mi-am mutat domiciliul și am fost să îl schimb în CEI. Mi-a fost adus la cunoștință că momentan nu e posibil acest lucru pentru că nu există procedura și trebuie să fac buletin CEI nou. Am încercat, dar sistemul nu mă lasă să fac programare pentru că am CEI în termen de valabilitate”, susține un cetățean într-o sesizare publicată pe 5 martie.

Alți utilizatori reclamă aceeași problemă, spunând că schimbarea adresei ar presupune emiterea unui document complet nou, ceea ce implică taxe și reluarea întregului proces birocratic.

„Am solicitat modificarea domiciliului în sistem, întrucât nu este tipărit pe cartea de identitate electronică. Pentru că nu se poate face acest lucru trebuie să mă programez pentru schimbarea buletinului care a fost emis de doar câteva luni, să plătesc o nouă taxă, să se consume atât timpul meu cât și resursele statului pentru reprintarea unui obiect nenecesar”, a scris un alt utilizator pe platformă.

Unele situații descrise de cetățeni sunt și mai complicate, mai ales atunci când oamenii încearcă să rezolve problema direct la ghișeu.

„Am nevoie să schimb adresa de domiciliu. Dețin o carte de identitate cu CIP (CEI) eliberată de câteva luni. Desi publicitatea care se face acestei cărți electronice de identitate e înșelătoare prezentând schimbarea domiciliului simplu, de la distanță, adevărul este ca a fost necesar să-mi fac o nouă programare. Nu am găsit locuri disponibile în București, așa că m-am prezentat la Cernica”.

Persoana povestește că a fost obligată să prezinte din nou toate documentele depuse anterior pentru emiterea actului de identitate.

„Acolo am fost nevoită să prezint același dosar stufos de documente pe care îl prezentasem cu câteva luni înainte la eliberarea CEI (din nou certificat de naștere – al meu și copil), de divorț, încredințare minor, contract vânzare-cumpărare”.

După verificarea documentelor, funcționarul ar fi explicat că sistemul nu permite încă modificarea domiciliului.

„Funcționarul de la ghișeu m-a anunțat că deși dosarul e complet, nu-mi poate efectua schimbarea de domiciliu întrucât aceasta funcționalitate nu este implementata încă. Am cerut o soluție și mi s-a recomandat explicit să aleg din 2 variante: – nu-mi schimb domiciliul (ceea ce nu corespunde realității) și rămân cu CEI actual încă 6 luni sau mai mult – declar CEI pierdut (ceea ce nu corespunde realității), plătesc taxa de eliberare și obțin un CEI nou”.

Nemulțumirea a fost exprimată direct în sesizare.

„Mi se pare absurd și ilegal să-mi fie sugerate 2 „soluții” stupide de către o instituție a statului care ar fi trebuit să rezolve problema. Simplu, digitalizat, de la distanță”.

Un alt cetățean spune că a ales varianta unui nou document, însă procedura i-a creat alte complicații.

„Am solicitat înscrierea noii adrese pe CEI, dar mi s-a transmis că nu se poate și că trebuie să fac alt CEI. Am făcut alt CEI și am fost nevoit să plătesc 70 lei. În plus, a trebuit să schimb nr și seria CEI în toate documentele deja înregistrate la diferite autorități ale statului, iar seria veche era foarte ușor de reținut”.

Acesta mai spune că a fost nevoit să depună din nou toate documentele justificative.

„Mi s-au cerut din nou toate actele doveditoare pentru adresa noua inclusiv cele de identificare personală, ca și când nu ar fi fost deja scrise in sistem. În plus, a trebuit să fac câteva drumuri la biroul din Ilfov, deoarece sistemul era nefuncțional”.

Reprezentanții Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne confirmă că, în prezent, actualizarea datelor de domiciliu pe cipul documentului este limitată.

Instituția explică faptul că procedura presupune operațiuni tehnice complexe, care trebuie realizate într-un sistem complet securizat.

„În condițiile în care unul dintre obiectivele majore urmărite prin punerea în circulație a unui nou tip de act de identitate, electronic, este reprezentat de securitate, asigurarea unui nivel sporit de securitate fiind o condiție impusă și de legislația Uniunii Europene în materie, operațiunile de citire sau de rescriere a informațiilor referitoare la domiciliu trebuie să se efectueze într-un ecosistem complet securizat pentru a preveni orice risc de natură a afecta acuratețea sau confidențialitatea datelor”.

Potrivit DGEP, proiectul buletinului electronic este implementat în mai multe etape. Prima fază a vizat proiectarea documentului, urmată de punerea acestuia în circulație, iar în prezent se desfășoară etapa de dezvoltare a serviciilor electronice asociate. Finalizarea acestei etape este planificată pentru 1 iulie 2026.

Instituția precizează că rescrierea adresei pe cip este posibilă momentan doar la sediul central al Direcției din București, ceea ce implică transportul documentului și o perioadă în care titularul nu poate folosi actul de identitate.

Din acest motiv, pentru situațiile urgente a fost recomandată emiterea unui nou document.

„În contextul nivelului actual de dezvoltare, care face posibilă rescrierea informației din suportul de stocare al CEI doar în Municipiul București, rescrierea informației referitoare la domiciliu presupune ca titularul să predea actul de identitate electronic, acesta să fie transportat în Municipiul București, informația să fie rescrisă și, ulterior, actul să fie transportat pentru a fi restituit titularului”.

Instituția subliniază că emiterea unui nou document durează mult mai puțin.

„Astfel, pentru situații de urgență, a fost recomandată soluția emiterii unei noi CEI, operațiune care presupune un timp de cel puțin 5 ori mai scurt”, precizează Direcția din MAI.

În paralel, autoritățile afirmă că lucrează la extinderea funcției la nivel național, astfel încât schimbarea domiciliului să poată fi realizată rapid, prin actualizarea datelor de pe cip, fără emiterea unui nou document.