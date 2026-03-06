Potrivit explicațiilor oferite de Oana Gheorghiu, inițiativa are scopul de a pregăti personalul pentru transformarea digitală a serviciilor publice și pentru crearea unei culturi administrative axate pe cetățean.

Potrivit Oanei Gheorghiu, România nu este încă un lider digital, având sisteme vechi și instituții fragmentate, construite de-a lungul decadelor mai degrabă pentru confortul statului decât pentru nevoile cetățenilor. Guvernul a început un proces de „restart” al administrației, punând la bază infrastructura digitală ca fundație a reformei. Un element esențial în acest demers este cloudul guvernamental, care va permite transferul datelor între instituții, eliminând necesitatea deplasărilor la ghișee, în timp ce blocajele din procesele administrative sunt analizate și rezolvate.

Pe lângă infrastructură, statul construiește o cultură a serviciilor publice digitale. Oana Gheorghiu a precizat că trainingul național va fi implementat pentru a familiariza funcționarii cu AI și pentru a stabili reguli clare înainte de scalarea utilizării acestei tehnologii. În paralel, autoritățile pun accent pe dialogul cu cetățenii, lansând platforma „Fără hârtie”, unde în primele 24 de ore au fost primite peste 1.000 de rapoarte. Aceasta oferă un diagnostic clar al situației actuale, evidențiind necesitatea unor eforturi continue pentru a transforma administrația într-una modernă, aliniată la cadrul digital european.

Un obiectiv major al Guvernului, susținut de Oana Gheorghiu, este principiul „o singură dată”, prin care cetățenii să nu mai fie nevoiți să furnizeze aceleași date de mai multe ori instituțiilor diferite. În paralel, autoritățile fac progrese în compatibilitatea transfrontalieră, urmărind stabilirea unui punct unic de contact pentru cetățeni și afaceri.

„Nu este o poveste de succes, este un diagnostic, care ne arată că avem multă muncă de făcut în următoarele luni și ne dă o hartă. Viziunea este clară, avem nevoie să construim o administrație modenă centrată pe cetățeni, aliniată cu cadrul european digital”, a spus vicepremierul.

Guvernul combină utilizarea AI cu reforme guvernamentale pentru a face instituțiile responsabile nu doar pentru proceduri, ci și pentru rezultate concrete. AI este văzut ca un instrument esențial în simplificarea proceselor și eliminarea pașilor redundanți, reducând costurile reale și timpul pierdut de cetățeni și companii.

„Va trebui să stabilim un singur punct de contact pentru cetățeni și afaceri”, a subliniat Oana Gheorghiu.

În ceea ce privește cooperarea regională, Oana Gheorghiu susține că România, Moldova și Ucraina se află în stadii diferite ale transformării digitale, dar pot învăța una de la cealaltă. Guvernul vizează crearea unui „coridor AI” care să integreze cele trei țări, plasându-le într-o poziție avantajoasă în Europa și promovând schimbul de bune practici în domeniul digital.

„Acestea sunt problemele care afectează cetățenii și afacerile în fiecare zi și costă bani reali și timp real”, a conchis ea.

Declarația vicepremierului a fost făcută în cadrul AI & Big Data Conference – Regional AI Valley, organizată de AmCham România, AmCham Moldova și AmCham Ucraina, alături de ANIS România, ATIC Moldova și IT Ukraine Association.