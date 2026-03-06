Digitalizarea sistemului medical românesc intră într-o etapă matură, în care Inteligența Artificială nu mai este doar un experiment tehnologic, ci devine treptat un instrument de lucru integrat în activitatea zilnică a medicilor. Dacă în urmă cu câțiva ani AI era testată în proiecte pilot, astăzi algoritmii sunt deja utilizați în peste o sută de spitale și clinici din România pentru analiză imagistică, trierea pacienților și optimizarea fluxului medical.

Inteligența artificială utilizată în radiologie funcționează ca un sistem de analiză rapidă a imaginilor medicale, capabil să identifice semnele unor afecțiuni înainte ca radiografia sau tomografia să ajungă la medicul specialist. Algoritmii sunt antrenați pe milioane de imagini medicale, ceea ce le permite să recunoască tipare vizuale asociate diferitelor boli.

Una dintre soluțiile utilizate în România este platforma dezvoltată de startup-ul românesc Rayscape, cunoscut anterior sub numele de XVision. Sistemul analizează automat radiografiile toracice sau scanările CT și marchează zonele în care există suspiciuni de patologie.

Algoritmul poate identifica peste 148 de afecțiuni, de la noduli pulmonari de dimensiuni foarte mici până la semne de pneumonie, fracturi costale sau modificări ale structurii pulmonare.

Procesul este integrat în fluxul normal al investigațiilor imagistice. După realizarea radiografiei sau a CT-ului, imaginea este trimisă automat către sistemul AI, care o analizează în câteva secunde. Rezultatul este o imagine procesată, în care zonele suspecte sunt evidențiate prin marcaje vizuale. Medicul radiolog primește astfel o imagine deja filtrată și poate verifica rapid zonele indicate de algoritm.

Rolul inteligenței artificiale nu este acela de a pune diagnosticul final, ci de a funcționa ca un instrument de sprijin pentru medic. Sistemul semnalează posibile anomalii, însă interpretarea finală rămâne responsabilitatea specialistului. În practică, utilizarea AI poate reduce timpul de interpretare al imaginilor medicale cu până la 40%, în special în spitalele unde volumul de investigații este foarte mare.

Implementarea inteligenței artificiale în sistemul medical românesc nu se limitează la proiecte experimentale. În prezent, peste 100 de spitale și clinici folosesc sisteme de analiză automată a imaginilor medicale, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Unul dintre centrele medicale care au adoptat aceste tehnologii este Spitalul Clinic Municipal de Urgență din Timișoara. Unitatea medicală a introdus sistemul CAREBOT AI CXR, destinat analizării radiografiilor toracice și sprijinirii medicilor radiologi în identificarea rapidă a afecțiunilor pulmonare. În același oraș, spitalul județean utilizează de aproximativ doi ani soluții Rayscape pentru analiza imaginilor radiologice, tehnologia fiind aplicată pentru o mare parte din investigațiile efectuate zilnic.

Un alt exemplu este Spitalul Județean din Oradea, unde inteligența artificială este integrată în mai multe specialități medicale. Pe lângă analiza imagistică, spitalul testează aplicații AI în urologie și gastroenterologie, dar și în chirurgia asistată robotic prin sistemul da Vinci X.

În sectorul privat, implementarea acestor tehnologii s-a extins rapid în ultimii ani. Rețele medicale precum MedLife au integrat platforma Rayscape în centrele imagistice, oferind pacienților o dublă verificare a rezultatelor: analiza medicului specialist și verificarea automată realizată de algoritm. În aceste sisteme, inteligența artificială funcționează ca un instrument intern de control al calității, menit să reducă riscul de omisiune a unor detalii importante.

Pacienții nu interacționează direct cu sistemele AI, însă beneficiază de rezultatele procesării automate. Rapoartele imagistice sunt disponibile prin platformele digitale ale clinicilor, iar interpretarea finală este realizată în continuare de medicul radiolog.

Dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială pentru radiologie nu se limitează la piața internă. Tehnologia creată de echipa românească de la Rayscape este utilizată în prezent în peste 200 de unități medicale din aproximativ 15 țări, inclusiv în Europa și Orientul Mijlociu.

Extinderea internațională arată că soluțiile dezvoltate în România pot concura pe piața globală a tehnologiilor medicale. Sistemele AI pentru imagistică sunt integrate în spitale care gestionează volume foarte mari de investigații, unde viteza de analiză și detectarea rapidă a anomaliilor sunt esențiale pentru stabilirea tratamentului.

În afara României, inteligența artificială este utilizată pe scară largă și pentru alte tipuri de aplicații medicale. Algoritmii sunt folosiți pentru detectarea timpurie a cancerului de sân prin analiza mamografiilor, pentru identificarea riscului de infarct pe baza datelor EKG sau pentru trierea automată a cazurilor suspecte de accident vascular cerebral în departamentele de urgență.

În același timp, sistemele de monitorizare bazate pe inteligență artificială sunt utilizate pentru supravegherea pacienților cronici, analizând constant parametrii medicali și semnalând medicilor eventuale modificări ale stării de sănătate.

În România, utilizarea inteligenței artificiale în spitale este concentrată în principal în zona imagisticii medicale. Radiografiile și tomografiile sunt primele investigații integrate în fluxuri automate de analiză, deoarece pot fi procesate rapid de algoritmi antrenați pe baze mari de date.

Pentru pacienți, introducerea inteligenței artificiale nu înseamnă, în general, costuri suplimentare directe. Analiza realizată de algoritmi este integrată în sistemele interne ale spitalelor sau clinicilor și face parte din procesul standard de interpretare a imaginilor medicale.

Tarifele pentru investigațiile imagistice rămân cele obișnuite din sistemul medical. O radiografie pulmonară costă, în majoritatea clinicilor private, între 80 și 150 de lei, în timp ce o tomografie computerizată toracică poate varia între aproximativ 350 și 700 de lei, în funcție de complexitatea investigației și de unitatea medicală. În aceste prețuri este inclusă și analiza realizată de sistemele de inteligență artificială, utilizată ca instrument de sprijin pentru medicul radiolog.