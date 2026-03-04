Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că s-a întâlnit la Luxemburg cu vicepreședintele Banca Europeană de Investiții (BEI), Ioannis Tsakiris.

Într-o postare publicată pe Facebook, Rogobete a explicat că discuțiile au vizat consolidarea cooperării dintre Ministerul Sănătății și BEI, precum și continuarea proiectelor importante pentru sistemul medical din România.

Ministrul a arătat că unul dintre subiectele principale a fost reprezentat de proiectele privind spitalele regionale, pe care le-a descris drept investiții esențiale pentru infrastructura medicală.

El a precizat că, în cadrul întâlnirii, a fost analizat stadiul acestor proiecte și modul în care poate fi asigurată o monitorizare atentă a etapelor de implementare, astfel încât investițiile să poată continua în condiții bune și să își atingă obiectivele stabilite.

„Am discutat astăzi în Luxemburg, la întâlnirea cu vicepreşedintele Grupului Băncii Europene de Investiţii, Ioannis Tsakiris, despre consolidarea cooperării dintre Ministerul Sănătăţii şi BEI şi despre continuarea proiectelor importante pentru sistemul de sănătate din România. Am abordat tema spitalelor regionale, investiţii esenţiale pentru infrastructura medicală din România. Am analizat stadiul acestor proiecte şi modul în care putem asigura o monitorizare atentă a etapelor de implementare, astfel încât investiţiile să meargă mai departe în condiţii bune şi să îşi atingă obiectivele asumate”, arată Alexandru Rogobete.

Ministrul a menționat că discuțiile au vizat și proiectele de digitalizare începute prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit lui Rogobete, a fost analizată posibilitatea continuării acestor proiecte cu sprijinul Băncii Europene de Investiții, astfel încât investițiile deja realizate să fie consolidate și dezvoltate în etapa următoare.

„Banca Europeană de Investiţii şi-a exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea implementării proiectelor noastre”, arată ministrul Sănătăţii.

Un alt subiect abordat a fost reforma și reorganizarea unităților sanitare din România. Ministrul Sănătății a explicat că programul de asistență tehnică derulat împreună cu experții BEI va continua și în perioada următoare.

Acest program are rolul de a sprijini modernizarea modului în care sunt organizate și administrate spitalele, precum și alinierea sistemului medical la standarde europene.

„Un alt punct important al discuţiilor a fost zona de reformă şi reorganizare a unităţilor sanitare. Programul de asistenţă tehnică pe care Ministerul Sănătăţii îl derulează deja împreună cu experţii Băncii va continua. Această expertiză sprijină modernizarea modului în care sunt organizate şi gestionate spitalele şi alinierea sistemului la standarde europene”, subliniază ministrul Sănătăţii.

În cadrul întâlnirii au participat și membri ai echipei Băncii Europene de Investiții implicați în proiectele derulate în România. Printre aceștia s-au numărat Ioanna Serafeim, șef al biroului vicepreședintelui BEI, Gilles Badot, Dana Burduja și Marius Cara.

Ministrul Sănătății a precizat că reprezentanții Băncii Europene de Investiții și-au exprimat disponibilitatea de a continua colaborarea cu autoritățile române pentru implementarea proiectelor din sistemul de sănătate.

Alexandru Rogobete a transmis că astfel de parteneriate sunt importante pentru continuarea investițiilor și pentru pregătirea sistemului medical în beneficiul pacienților.