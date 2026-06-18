Se schimbă regulile pentru cărțile de identitate. Suma pe care o vor plăti românii după 29 august
Carte electronică de identitate. SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin
Românii care vor să își înlocuiască actualul buletin cu noua carte electronică de identitate beneficiază de un termen extins pentru a face acest lucru gratuit. Autoritățile au decis prelungirea perioadei în care documentul poate fi emis fără costuri, oferind cetățenilor încă două luni pentru depunerea cererilor.
Termenul pentru emiterea gratuită a cărții electronice de identitate a fost prelungit
Inițial, perioada în care noua carte electronică de identitate putea fi obținută gratuit urma să se încheie la 30 iunie 2026. Autoritățile au decis însă extinderea termenului până la data de 29 august 2026.
După expirarea acestei perioade, cetățenii care vor solicita documentul vor trebui să achite o taxă de 70 de lei pentru cartea electronică de identitate cu cip. În cazul variantei simple, fără cip, costul va fi de 40 de lei.
Măsura vine în contextul interesului ridicat manifestat de populație pentru noul document de identitate.
Programările se fac exclusiv online
Persoanele interesate trebuie să știe că solicitarea unei cărți electronice de identitate nu poate fi făcută fără programare prealabilă.
Înscrierile se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.
Reprezentanții Direcției pentru Evidența Persoanelor au explicat principalele beneficii ale noului document.
„Programarile pentru cartea electronica de identitate se realizeaza exclusiv online, pe HUB-ul de serviciu al MAI. Cartea electronica de identitate vine cu o serie de beneficii suplimentare. In primul rand, ofera o protectie sporita a datelor, este document de calatorie si permite autentificarea in sisteme online si contine si semnatura electronica”, a declarat Amzucu Daniela, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, pentru Observator.
Peste două milioane de români au ales deja noul document
Interesul pentru cartea electronică de identitate a crescut constant în ultimele luni. Potrivit datelor prezentate de autorități, peste două milioane de persoane și-au schimbat deja vechiul buletin cu noul document.
Cererea ridicată a dus însă la ocuparea rapidă a locurilor disponibile pentru programare, iar în anumite localități perioada de așteptare poate ajunge la câteva săptămâni.
„Am crezut ca pot sa fac fara rezervare, programare online. De abia peste doua saptamani gasesc ceva disponibil. Voi opta cu cip, clar”, a declarat unul dintre solicitanți.
În cât timp este eliberată cartea electronică de identitate
În mod obișnuit, noua carte electronică de identitate este emisă în aproximativ două săptămâni de la depunerea documentelor.
Un avantaj important este faptul că cererea poate fi depusă la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară, fără ca solicitantul să fie obligat să se prezinte în localitatea de domiciliu.
Pentru a facilita utilizarea noului document și verificarea informațiilor privind domiciliul, Ministerul Afacerilor Interne a lansat și aplicația RO CEI Reader. Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot genera în format PDF documentele necesare și pot accesa mai ușor informațiile stocate pe cartea electronică de identitate.
Autoritățile recomandă celor interesați să nu amâne programările, în condițiile în care termenul limită pentru emiterea gratuită a documentului este 29 august 2026, iar numărul solicitărilor continuă să crească.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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