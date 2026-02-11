România deschide o nouă eră în gestionarea situațiilor de urgență prin implementarea sistemului Next Generation 112, un proiect inovator recunoscut ca premieră europeană.

Această tehnologie modernă transformă modul în care cetățenii contactează serviciile de urgență, oferind soluții rapide, precise și accesibile pentru toți utilizatorii, inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de auz.

Un aspect revoluționar al sistemului 112 România este posibilitatea efectuării apelurilor video. Persoanele cu deficiențe de auz pot comunica direct cu operatorii printr-un interpret specializat, eliminând barierele de comunicare.

În prezent, această facilitate este disponibilă în București și Ilfov, însă autoritățile pregătesc extinderea la nivel național pentru toate categoriile de utilizatori.

Next Generation 112 nu se limitează doar la apelurile video. Sistemul permite și:

Apeluri audio tradiționale;

Mesaje text rapide, pentru situațiile în care apelul vocal sau video nu este posibil.

Noul sistem integrează o interfață grafică modernă, care afișează automat toate informațiile relevante despre incident, inclusiv localizarea apelantului, facilitând luarea rapidă a deciziilor de intervenție.

Un element-cheie al Next Generation 112 este tehnologia avansată de localizare. Spre deosebire de metodele tradiționale, care depind de semnalul mobil, noul sistem poate determina poziția exactă a apelantului cu o precizie de ordinul metrilor. Această inovație reduce considerabil timpul de reacție al echipajelor de urgență și crește șansele de salvare în situații critice.

„Operatorul va alerta în mod direct, printr-un singur click, agențiile care au responsabilitate de intervenție și localizare a incidentului”, a declarat Florin Feticu, șeful 112 din cadrul STS.

Datele oficiale arată că timpul mediu de răspuns al operatorilor 112 este de doar șase secunde. În plus, un caz poate fi procesat în mai puțin de un minut și douăzeci de secunde, datorită integrării complete a sistemului informatic unic 112 din România. Operatorii pot alerta rapid agențiile responsabile cu intervenția printr-un singur click, optimizând coordonarea și reducând întârzierile.

„Serviciul de urgență 112 va avea o nouă interfață grafică. Datele sunt primite automat în sistemul informatic, printre care vedem și localizarea”, a explicat Cătălin Chirca, purtător de cuvânt al STS.

Prin combinarea tehnologiei de ultimă generație, accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și timpii de intervenție reduși, Next Generation 112 transformă radical serviciile de urgență din România.