Mină marină descoperită între Vama Veche și 2 Mai. MApN a intervenit pentru neutralizare: Obiectul a fost raportat printr-un apel la 112 

O mină marină a fost descoperită miercuri după-amiază pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai, fiind ulterior neutralizată de scafandrii militari ai Forțelor Navale Române. Intervenția a avut loc în urma unei operațiuni coordonate de autoritățile române, după ce obiectul periculos a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN), mina marină a fost neutralizată în aceeași zi, la ora 17.40. Obiectul identificat era o mină de tip YaRM, un dispozitiv exploziv anti-desantare.

Sesizarea privind prezența minei a fost făcută în jurul orei 14.45, moment în care autoritățile au fost alertate prin sistemul de urgență. Ulterior, începând cu ora 15.45, la fața locului au fost trimiși scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive.

La locul intervenției s-au deplasat și reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile necesare pentru securizarea perimetrului și pentru pregătirea operațiunii de distrugere controlată a minei.

„Forțele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localitățile Vama Veche și 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgență 112 în jurul orei 14.45. Scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei și de distrugere a minei”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat.

Operațiunea de neutralizare a fost finalizată cu succes de Forțele Navale Române, care au detonat dispozitivul exploziv în condiții de siguranță.

Ministerul Apărării Naționale precizează că, de la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă mine marine dintr-un total de 156 descoperite în bazinul Mării Negre, ceea ce evidențiază riscurile persistente din zonă și necesitatea intervențiilor specializate.

„De la începutul războiului din Ucraina, Forțele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre”, au conchis autoritățile.

Incidentul de miercuri se înscrie în seria operațiunilor desfășurate de autoritățile române pentru gestionarea obiectelor explozive apărute în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.