Mircea Badea se afla la Costinești, atunci când luni dimineață, în zona digului din Costinești, a avut loc o explozie puternică. Specialiștii spun că ar fi fost vorba despre o mină marină care a explodat, iar scafandrii Forțelor Navale au intervenit pentru a neutraliza o altă mină marină.

Realizatorul emisiunii „În gura presei” de la Antena 3, a dezvăluit că se afla în Costinești în momentul exploziei. Deși nu a auzit explozia în momentul în care s-a produs, a aflat despre incident imediat de la un prieten care s-a aflat aproape de locul unde s-a produs.

„Deci eu eram acolo la Vox Maris. Un prieten ieșise la alergat pe faleză, eu eram în cameră, și a explodat exact în dreptul lui și l-a șocat pentru că a bubuit foarte tare, apa a fost aruncată, după valoarea lui, la etajul 7, echivalentul etajului 7, deci mult, plus că s-a umplut faleza de apă și a rămas zguduit la propriu și la figurat.

Eu când am ieșit din cameră, tocmai venise și el de pe faleză. Eu nu am auzit, cred că eram în duș și de aia, dar am înțeles că s-a auzit până departe”, a spus Mircea Badea la Antena 3.