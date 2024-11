În seara de 29 august 2007, Elodia Ghinescu, o avocată de succes și mamă a unui băiețel de doi ani, a dispărut fără urmă, iar soțul ei, Cristian Cioacă, un polițist din Pitești, a fost cel care a alertat autoritățile. Această dispariție a fost începutul unei anchete care a avut la bază suspiciuni și dovezi incriminatoare, dar și absența celui mai important element: cadavrul victimei. Timp de cinci ani, investigarea a stagnat, până când noi tehnici au permis descoperirea unor urme de sânge care au condus la condamnarea lui Cioacă. Acest caz a devenit simbolul unei povești în care adevărul poate rămâne ascuns în umbră, iar destinul unei vieți poate să fie decis de circumstanțe neprevăzute.

Elodia Ghinescu o dispariție misterioasă

Căutările Elodiei Ghinescu au început imediat după dispariția sa, pe 30 august 2007. Cristian Cioacă a alertat poliția, spunând că soția sa nu a mai revenit acasă de la o plimbare. Ancheta a fost demarată rapid, iar autoritățile au început să caute indicii despre locul în care ar putea fi femeia.

La două săptămâni de la dispariție, investigatorii au descoperit haine pătate de sânge într-o râpă, iar această descoperire a stârnit suspiciuni.

Un alt moment crucial a avut loc o lună mai târziu, când o uniformă de polițist și diverse obiecte personale ale celor doi soți au fost găsite într-o altă râpă, de lângă Râșnov.

Aceste probe l-au incriminat direct pe Cristian Cioacă, însă lipsa cadavrului a îngreunat considerabil procesul, iar acesta nu putea fi acuzat.

Deși existau dovezi că ceva tragic s-a întâmplat, anchetatorii se confruntau cu o provocare majoră: fără trupul victimei, dovedirea faptei era o misiune aproape imposibilă.

Pe parcursul anchetei, s-au desfășurat mai multe percheziții

Pe parcursul anchetei, s-au desfășurat mai multe percheziții la domiciliul soților Ghinescu-Cioacă, dar și în alte locații unde ar fi putut apărea dovezi.

La începutul anului 2008, Cristian Cioacă a fost reținut pentru scurt timp, fiind acuzat că a accesat fără drept contul de e-mail al Elodiei. Acest episod a fost, însă, o mică parte dintr-o poveste mult mai complexă.

În martie 2012, după o perioadă îndelungată de stagnare, procurorii au reînceput căutările în apartamentul cuplului, utilizând tehnologie avansată pentru a descoperi pete de sânge care au fost acoperite de straturi de vopsea și parchet. Această abordare inovatoare a condus la găsirea unor urme clare de sânge, care au putut fi ulterior confirmate ca aparținând Elodiei.

Conflictul din casa Elodiei Ghinescu și a lui Cristian Cioacă

Anchetatorii au stabilit că, în noaptea de 29 spre 30 august 2007, un conflict între Elodia și Cristian Cioacă s-a transformat într-o tragedie. Martorii au declarat că au auzit țipete venind din apartamentul celor doi, iar cercetările au relevat detalii despre un posibil atac fizic.

Fostul procuror de caz, Marius Iacob, a declarat că acest dosar a fost unul de suflet, subliniind importanța probelor care au condus la acuzațiile formulate împotriva lui Cioacă.

„Noi, prin trimiterea lui în judecată în stare de arest am spus tot ce aveam de spus”, a spus Iacob, în timp ce mama Elodiei, Emilia Ghinescu, a adăugat: „A început să se facă dreptate pentru că probele au fost 100% adevărate.”

Procurorii susțin în rechizitoriu că, în noaptea de 29 spre 30 august 2007, pe fondul unor tensiuni preexistente generate de un divorț iminent din cauza presupuselor infidelități ale ambilor soți, discuțiile dintre Cristian Cioacă și soția sa, Elodia Ghinescu, au escaladat. În timpul acestora, Cioacă i-a aplicat multiple lovituri lui Elodia, ceea ce a condus la decesul acesteia.

Ulterior, Cioacă a transportat corpul neînsuflețit al soției în cada băii principale, unde a procedat la dezmembrarea acestuia pentru a-l ascunde mai ușor.

„Folosind o geantă de voiaj mare, achiziționată de victimă în timpul vacanței în Dubai, precum și perdeaua de duș din baia aferentă dormitorului, care era destinată să împiedice eventualele scurgeri de sânge, inculpatul Cioacă Constantin Cristian a transportat fragmentele de cadavru în portbagajul autoturismului său și le-a ascuns într-un loc necunoscut. De asemenea, s-a constatat dispariția unor obiecte precum un cuțit cu lungimea de 25-30 cm, două prosoape, geanta de voiaj și perdeaua de duș”, au notat procurorii în rechizitoriu.

Anchetatorii au menționat că, în noaptea crimei, copilul minor al celor doi se afla în apartament.

Cristian Cioacă a fost arestat pe 5 decembrie 2012, de către Curtea de Apel București, care a admis recursul procurorilor împotriva deciziei Tribunalului București de a-l cerceta în libertate.

Probele criminalistice, obținute din locuința lui Cristian Cioacă și a Elodiei, îl identifică pe acesta ca fiind responsabil de uciderea avocatei și de dezmembrarea corpului ei. Probele de sânge, identificate cu un aparat special numit Crime Light, au fost prelevate de sub zugrăveala apartamentului și au fost expertizate, stabilindu-se că grupa sanguină aparține Elodiei.

Revelații și secrete din viața personală a Elodiei

Pe lângă dezvăluirile legate de dispariția sa, viața personală a Elodiei Ghinescu a fost, de asemenea, un subiect de mare interes.

Se pare că avocata avea o relație extraconjugală cu un membru al SPP, iar această legătură a fost discutată în corespondența ei privată. În scrisori adresate iubitului, Elodia povestea despre pasiunea sa pentru alcool și cum aceasta a influențat relațiile sale.

Relația dintre Elodia Ghinescu și Ilie Cristian, fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază (SPP), a început în prima jumătate a anului 2006, când cei doi s-au întâlnit pe internet. Această relație extraconjugală a devenit un subiect de interes major în contextul dispariției Elodiei, aducând la lumină detalii despre viața sa personală și complexitatea relațiilor pe care le avea.

„În luna august 2007, ne-am întâlnit în Dubai, unde am petrecut o vacanță împreună, eu fiind atunci în misiune în Afganistan. În timpul acestei vacanțe, a apărut o neînțelegere între noi, iar eu am lovit-o pe Elodia, dându-i o palmă peste față. Ulterior, am încercat să îmi cer scuze prin email, dar nu am primit un răspuns din partea ei. Elodia nu părea afectată, nici fizic, nici psihic, de incidentul respectiv și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. (…) După ce s-a încheiat excursia noastră în Dubai, am încercat să o contactez pe Elodia începând cu 25 august, dar nu am reușit să iau legătura cu ea. Aflând despre dispariția ei de la televizor, în timp ce mă aflam în Afganistan, primul meu gând a fost că s-a întâmplat ceva grav,” a declarat Ilie Cristian în fața judecătorilor Tribunalului Argeș.

Ilie Cristian nu a oferit detalii despre motivul neînțelegerii, iar avocata lui Cristian Cioacă, Maria Vasii, l-a întrebat despre conținutul email-urilor pe care i le-a trimis Elodiei în luna iulie 2007. În acele mesaje, se făcea referire la „o decizie nebunească a ei, care s-ar putea lăsa cu vărsare de sânge”.

Bărbatul a răspuns că au existat aproximativ 600 de email-uri între el și Elodia, dar că nu își mai amintește conținutul acestora, precizând că nu își aduce aminte de un mesaj de acest gen și că nu știe despre ce ar putea fi vorba.

Câteva scrisori și mesaje incendiare dintre Elodia și Cristian

Ilie Cristian a declarat în fața anchetatorilor că interacțiunile lor au început în mediul online, iar apoi s-au dezvoltat în întâlniri fizice. Aceste întâlniri au avut loc în secret, avocata având deja o familie, ceea ce a complicat situația. Martorul a povestit despre legătura emoțională pe care o avea cu Elodia și despre momentele petrecute împreună.

Într-un mesaj din 22 aprilie 2007, Elodia scria despre durerea pe care o simțea în absența iubitului său și despre amintirile plăcute legate de primele întâlniri, unde alcoolul a jucat un rol central.

„Primăvara asta n-are nici un sens fără tine (n.r. amantul din SPP, Ilie Cristian)… Soarele asta n-are strălucire, nici iarba n-are suficient verde și, în general, îmi vine să stau pliata în coșul de rufe… în colțul din stânga al băii… fără să mă deranjeze cineva…”. Și continua: „Nu mă lăsa o durere insuportabilă în piept, în stomac și în gândurile despre tine… Nu, nu de-alea urâte, ci acele frânturi de amintiri cu tine…”. Îți amintești primul nostru sărut?… Prima sticlă de vin băută împreună?… Prima beție :)))))”, îi scria Elodia lui Ilie Cristian.

O altă scrisoare, trimisă în luna mai a aceluiași an, revela detalii despre o noapte petrecută cu prietenii, în care avocata și-a pierdut controlul din cauza consumului excesiv de băuturi alcoolice.

„Hello, iubi… Nici nu mai țin telefonul la îndemână… Tu oricum nu mă mai suni. Cât despre aseară, m-a ținut departe de tine prietenul tău Daniel:)))) El a fost ager și a auzit telefonul, însă a fost prea târziu. (…) Și noi ne-am îmbătat aseară… Ne-am îmbătat și ne-am smiorcăit, fiecare de ale lui… )))))… Mă doare groaznic capul… Deh… Mi-am pierdut antrenamentul, babyshor…”.

Elodia „și-a dat în cărți” propria moarte

Într-unul dintre mesajele sale, Elodia și-a prevestit, aproape ca o profeție, propria moarte, lăsând impresia că a intuit soarta tragică ce avea să o aștepte

„Prin urmare, revenind, m-am dus la ea (n.r. o prietenă stewardesă pe nume Cristina), am băut niște whisky, am povestit și apoi am ieșit să mâncăm… Am băut și niște vin roșu, că, ce naiba…. :)))))… Și în situația asta tu voiai să mai fiu lucidă??????????… Eram pur și simplu beată… M-am îmbătat, baby… Ca atunci, la Picolo Mondo… Mai știi???… Din un pic de alcool mă făcusem… Vai de capul meu… Așa și acum… M-au apucat toate melancoliile (…) nu știu ce să fac, baby… Sincer… O să mor până să treacă anul ăsta!…”.

Această latură a vieții sale a fost speculată intens în presă, aducând un plus de dramatism cazului.

Cristian Cioacă, o condamnare controversată

După o lungă perioadă de investigații și procese, Cristian Cioacă a fost judecat și condamnat pentru omor, în ciuda absenței cadavrului. În 2014, instanța l-a condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare, ceea ce a reprezentat o victorie importantă pentru familia Elodiei, care a așteptat cu răbdare o justiție adevărată.

Condamnarea rămâne și ea, asemenea cazului sub semnul întrebării, deoarece în proces au existat foarte multe declarații contradictorii, iar unii martori audiați au mințit, ca mai apoi să își schimbe declarațiile.

Cel puțin în declarațiile oferite de trei dintre cei mai importanți martori, au fost sesizate diferențe semnificative, pe care le vom prezenta mai jos. Aceștia sunt polițistul Nicolae Ursu, menajera Luminița Moldovan și amantul Elodiei, Ilie Cristian.

Declarația referitoare la urmele de sânge, din declarația lui Nicolae Ursu

La ultimul termen al „Dosarului Elodia”, toți martorii audiați au afirmat că își mențin declarațiile date în faza de anchetă, după care au fost audiați de instanță și de avocații ambelor părți implicate în proces.

Un exemplu ar fi declarația referitoare la urmele de sânge, din declarația lui Nicolae Ursu.

În declarația sa din 25.01.2007, polițistul Nicolae Ursu a menționat că la fața locului s-au aflat și doi ofițeri criminaliști, care au ridicat doar „urme papilare din baia apartamentului”.

În fața instanței, pe 28.05.2013, același polițist a afirmat că, în apartamentul Elodiei, cei doi criminaliști au avut asupra lor trusele de specialitate, pe care le-au folosit pentru a căuta și eventuale pete de sânge. Întrebat direct, Nicolae Ursu a confirmat că nu au fost găsite pete de sânge pe 5.09.2007, așa cum este și stipulat în documentele dosarului, deși acestea au fost căutate.

Așadar, dacă petele de sânge descoperite ulterior pe ușa dormitorului, pe hol și în baie ar fi provenit din uciderea Elodiei în noaptea de 29-30 august 2007, ele ar fi trebuit să fie identificate și de cei doi criminaliști care au venit cu trusele speciale la CFL-ul din 5.09.2007.

Cazul Elodiei Ghinescu rămâne un exemplu elocvent al provocărilor cu care se confruntă sistemul judiciar românesc, dar și al modului în care o dispariție poate schimba vieți și genera controverse care durează ani întregi.

Această poveste plină de controverse și mister continuă să fie discutată, iar detalii noi apar constant, menținând viu interesul publicului.

Declarații controversate, detalii care vor rămâne mereu într-un con de umbră

În contextul dispariției Elodiei Ghinescu, declarația lui Nicolae Ursu, un polițist implicat în anchetă, din data de 25 ianuarie 2008, aduce în prim-plan detalii relevante despre relațiile Elodiei cu clienții săi. Ursu a relatat că a primit un e-mail de la Ilie Cristian, amantul Elodiei, în care acesta menționează faptul că avocata discuta despre clienți plasați în lumea interlopă, sugerând o legătură cu cetățeni turci și o cantitate semnificativă de aur confiscată de poliție, care ar fi fost ulterior returnată.

Ilie Cristian a subliniat că Elodia se gândea să se retragă dintr-un caz datorită riscurilor asociate, ceea ce poate indica o presiune sau o amenințare pe care aceasta ar fi resimțit-o în legătură cu activitatea sa profesională. Aceste informații sugerează nu doar complexitatea vieții Elodiei, dar și posibilele motive care ar fi putut contribui la situația tensionată în care se afla, amplificând speculațiile legate de dispariția ei.

Nicolae Ursu primise de la Ilie Cristian şi un e-mail (pe care îl vedeţi ceva mai jos), în care amantul Elodiei era şi mai explicit:

„Am auzit-o pe Elodia vorbind în cîteva rînduri despre nişte clienţi de-ai ei, plasaţi, se pare, în lumea interlopă. E vorba, din cîte îmi amintesc, de nişte cetăţeni turci, de o mare cantitate de aur confiscată de poliţie, şi apoi returnată. De asemenea, îmi amintesc foarte bine spunîndu-mi că avea de gînd să se retragă din acest caz, din cauza riscurilor posibile”, scria Cristian Ilie în e-mail.

Detaliile din e-mailul lui Ilie Cristian sugerează că Elodia era implicată într-o rețea mai largă. Această implicare ar putea explica anumite conflicte personale și profesionale.

Riscurile asociate cu cazurile pe care le gestiona adaugă o dimensiune de gravitate situației sale. Aceste riscuri amplifică suspiciunile legate de dispariția sa. Informația a fost crucială în cadrul anchetei. Ea oferă un context suplimentar asupra relațiilor interumane și profesionale. Aceste relații ar fi putut influența evenimentele din acea perioadă.

Un mister nerezolvat

Deși Cristian Cioacă a fost condamnat pentru crima care a zguduit România, soarta cadavrului Elodiei Ghinescu rămâne un mister profund. Până în prezent, nu au fost descoperite rămășițele sale, iar această absență ridică întrebări serioase cu privire la finalitatea cazului. Misterul dispariției Elodiei continuă să capteze atenția publicului și să genereze dezbateri intense, lăsând loc pentru speculații și teorii alternative.

De-a lungul anilor, au fost făcute numeroase apeluri pentru reluarea căutărilor. Ancheta rămâne un subiect de interes și controversă. Cazul Elodiei Ghinescu nu este o simplă crimă, este un capitol deschis în istoria judiciară a României. Acest caz este un exemplu de complexitate și ambiguitate. El provoacă atât fascinație, cât și îngrijorare.

Declarațiile martorilor oferă interpretări variate. Părțile exprimate în instanță lasă loc pentru speculații. Aceste aspecte generează un vid informațional. Acest vid stimulează imaginația și curiozitatea publicului. Oamenii nu sunt convinși că Cioacă este criminalul. Fiecare nouă dezvăluire poate genera noi teorii și speculații.

Misterul dispariției Elodiei rămâne viu pe măsură ce timpul trece. Fiecare noutate în caz poate aduce lumină în labirintul de suspiciuni. Publicul așteaptă cu nerăbdare noi evoluții în această poveste dramatică. Speranța este că, într-o zi, se va face lumină asupra adevărului. Acest adevăr pare să fie ascuns de atâția ani.