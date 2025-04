Judecătoria Caracal a anulat clasarea anterioară a unei anchete care viza posibila existență a unui al treilea complice în cazul răpirii și dispariției adolescentei. Decizia vine în contextul în care telefonul Luizei s-a reactivat inexplicabil în august 2019, la două luni după reținerea lui Dincă, fără ca acest aspect să fie cercetat corespunzător de procurorii DIICOT.

Mama Luizei a fost nevoită să deschidă o nouă plângere penală pentru tâlhărie, având în vedere lipsa de reacție a anchetatorilor, scrie FANATIK. În 2021, DIICOT a declinat competența în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, deși infracțiunile care implică persoane decedate ar trebui investigate de parchetele aflate în subordinea tribunalelor. Dosarul a fost ținut trei ani la sertar, fiind ulterior clasat, iar ordonanța de clasare a fost confirmată de Prim-Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. În tot acest timp, Dincă a fost condamnat pentru uciderea Luizei, în ciuda lipsei unui cadavru și a unei sentințe judecătorești care să confirme decesul.

Avocata familiei Melencu, Carmen Obârșanu, a atras atenția asupra faptului că ancheta de tâlhărie nu a inclus nici măcar o solicitare a listingului telefonic al bunicului Luizei, care fusese apelat de pe numărul fetei după data presupusei morți. Această neglijență a împiedicat descoperirea unui posibil al treilea complice, care s-ar putea afla în libertate, pe lângă Ștefan Risipițeanu, deja condamnat la șapte ani pentru viol. Reaudierea lui Gheorghe Dincă în instanță a produs un moment tensionat, acesta fiind vizibil afectat de întrebările privind un posibil alt complice, pe care a negat cu insistență că l-ar fi avut.

„Practic, am ajuns în momentul în care Luiza Melencu era vie și moartă în același timp, dacă se poate spune așa”, spune Obârșanu.

În mod paradoxal, Luiza Melencu apare și astăzi pe site-ul Poliției Române în rubrica „persoane dispărute”, cu toate detaliile fizice și vestimentare disponibile, în timp ce Alexandra Măceșanu, cealaltă victimă a lui Dincă, nu figurează în aceași listă. Această situație ridică noi semne de întrebare privind statutul oficial al Luizei – dacă este sau nu considerată decedată – iar lipsa unui răspuns din partea IGPR nu face decât să accentueze confuzia.

Potrivit legislației românești, o persoană poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească doar dacă au trecut cel puțin doi ani și jumătate de la ultimul semn de viață. În cazul Luizei și al Alexandrei, autoritățile nu au urmat această procedură, eliberând un certificat constatator de deces doar pe baza unor presupuse rămășițe osoase, identificate în curtea lui Dincă. În comparație, în cazul Elodiei Ghinescu, o astfel de hotărâre a permis începerea urmăririi penale împotriva lui Cristian Cioacă și condamnarea acestuia, deși niciodată nu a fost găsit cadavrul.

Familia Melencu se confruntă astfel cu o dublă dramă: nu doar pierderea fiicei, ci și incertitudinea juridică în care aceasta rămâne suspendată între statutul de victimă decedată și cel de persoană dispărută. Mama fetei nu are acces legal la dosarul de dispariție și nu poate verifica dacă autoritățile au întreprins sau nu demersuri pentru a o găsi. În ciuda demersurilor făcute până și la Parlament pentru modificarea legislației în acest sens, inițiativele au fost blocate în comisii.

„Mama Luizei nu a avut acces la dosarul de persoană dispărută, pentru că legislația actuală nu prevede această obligație din partea polițistului. Noi am mers și la Parlament și am cerut modificarea legii, dar înțeleg că aceasta nu a trecut de comisii. Practic, nu avem cum să aflăm dacă poliția a făcut ceva s-o găsească pe Luiza. Nu știm dacă e vie sau moartă, nu știm nimic”, a declarat avocata.