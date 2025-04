La aproape șase ani de la dispariția fiicei sale, Luiza Melencu, mama acesteia, Monica, continuă să caute adevărul. Într-o încercare disperată de a afla ce s-a întâmplat cu fata ei, aceasta a ajuns în noiembrie 2019 la Palatul Cotroceni pentru o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis. Cu toate că spera într-o rezolvare, vizita a fost marcată de o atitudine rece și distantă din partea autorităților.

Deși se aștepta la sprijinul autorităților, vizita nu a avut efectul dorit. Monica Melencu povestește despre întâlnirea care a început cu promisiuni, dar care s-a încheiat cu o profundă dezamăgire, scriu cei de la fanatik.

„Chiar vorbeam cu cineva, mă întreba cum s-a terminat cu cazul, că s-a zis că e omor calificat, îți dai seama, eu vorbesc personal, în numele meu. Ce am mai putea noi să facem? Am zis în ultimă instanță că eventual ar fi bine să ajungem la domnul președinte.

A fost, țineți minte, am fost plasați pe mâna unui consilier atunci și, vă dați seama… Am fost la un consilier, nu mai știu cum îl cheamă, am înțeles că a ajuns și ambasador între timp. Atunci s-a zis la televizor că vom fi primiți a doua zi, am mers a doua zi. Noi intram pe o ușă, președintele Iohannis ieșea pe alta. Vă dați seama!”, povestește cu tristețe Monica Melencu.