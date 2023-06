Luiza Melencu trăiește? Monica Melencu, anunț după patru ani: Sunt duse în străinătate și traficate

Monica Melencu, mama uneia dintre tinerele ucise de Monstrul din Caracal, are momente când plânge fără să vrea și nu mai are liniște, la patru ani de la dispariția fiicei sale, Luiza. Aceasta a povestit că are momente de depresie și nu se mai înțelege cu nimeni.