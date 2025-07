Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

Cel mai mare succes profesional este Școala Gimnaziala Ana Lugojana, o retea privata de educatie , care inseamna o comunitate educationala dinamica, in care peste 500 de copii cresc si invata, sub indrumarea unei echipe dedicate de 150 de colegi. Functionam in 4 sedii in Bucuresti, acoperind toate etapele esentiale ale dezvoltarii: de la cresa si gradinita, pana la ciclul primar si gimnazial. Ultimul an a insemnat modernizarea completa a campusului scolii, un spatiu modern, viu si prietenos.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

Vom deschide o noua divizie de nivel primar si pregătim și un program de mentorat pentru cadrele didactice tinere, pentru că viitorul educației începe cu cei care inspiră – profesorii.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

Un moment definitoriu a fost acela în care am înțeles că, pentru a transforma cu adevărat educația, nu pot aștepta „schimbarea de sus”. A trebuit să fiu eu schimbarea – cu toate riscurile, emoțiile și curajul de care eram capabilă.

Care este rețeta succesului pentru instituția din care faceți parte?

Pasiune autentică, respect pentru copii, capacitate de adaptare , o echipă care crede cu adevărat în misiunea sa . Și da, și o doză de perseverență – pentru că în educație, lucrurile mari se construiesc în timp, cu migală și răbdare.

Unde vedeți organizația pe care o conduceți peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Ana Lugojana va fi, sper, un reper în educația românească – un loc în care elevii învață nu doar să știe, ci și să fie. Iar eu? Sper să am aceeași energie și curiozitate, poate implicată mai mult strategic, lăsând loc generației următoare – care vine cu idei proaspete, iar uneori, chiar mai bune decât ale noastre.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei: emoție și sentimente sau pragmatism?

Cred într-un echilibru fin. Emoția ne unește, pragmatismul ne misca inainte. În conducerea unei echipe educaționale, ai nevoie de amândouă , precum și de discernământul de a ști când să le folosești.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Zilele mele încep devreme, cu o cafea bună și gânduri pentru ziua care se deschide. Urmează întâlniri, vizite în clase, momente de ascultare – de la copii până la colegi și părinți. Încerc să păstrez și o pauză pentru reflecție. Nu mereu reușesc, dar e pe listă!

Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Îmi place lectura – este spațiul meu de respiro și inspirație. Incerc sa fac sport in fiecare zi, pentru ca am inteles ca ma ajuta sa functionez cu mintea mai limpede si, recent, am descoperit terapia ocupationala prin pictura.

Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

Succesul e liniștea aceea care vine când știi că ai făcut lucrurile cu sens si ai generat o diferenta in bine in viata unei familii. O femeie de succes? Cea care reușește să inspire, să construiască și să rămână autentica în tot acest proces. Și poate, într-un mod foarte personal, succesul meu e și în ochii fiicei mele de 21 de ani, care îmi amintește constant cât de mult putem învăța noi, adulții, de la copii.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Un amestec de idealism educational si realism administrativ, cu o doza de umor si multa determinare.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

„Educația nu este umplerea unui vas, ci aprinderea unui foc.” (Plutarh) – și da, cred că am adunat și ceva chibrituri de-a lungul drumului.