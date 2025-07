Care este cel mai important succes din întreaga dumneavoastră carieră? Dar din ultimul an?

Cel mai important succes al carierei mele este contribuția pe care PRbeta Agency o are în formarea și creșterea noilor generații de oameni de comunicare. Consider că este responsabilitatea noastră, a speciliștilor în domeniu, să ne im plicăm activ în modelarea noilor generații. PRbeta Agency este o agenție de comunicare full service construită de la zero într-o perioadă în care piața nu era deloc favorabilă antreprenoriatului feminin.

Să construiesc un brand de agenție respectat, sustenabil și stabil, care să livreze constant rezultate reale pentru clienți, este o reușită la care am muncit cu perseverență, viziune și claritate.

În ultimii ani, unul dintre cele mai importante succese a fost dezvoltarea și consolidarea diviziei de content, atât pentru social media, cât și pentru campanii integrate, odată cu alăturarea partenerului meu, Dorin Cartarescu, în echipă. El aduce o perspectivă proaspătă, care completează direcția strategică a agenției. Această evoluție face parte dintr-un proces amplu de repoziționare, prin care oferim clienților soluții complete de comunicare, reunite într-un singur partener de încredere.

Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

NE concentrăm pe trei direcții: consolidarea echipei extinse a PRbeta, care este formată din specialiști din mai multe regiuni ale țării, extinderea serviciilor, adaptându-le constant la dinamica pieței și lansarea unor proiecte proprii în zona educației pentru tinerii profesioniști din comunicare. În paralel, continuăm dezvoltarea componentelor creative din agenție – evenimente experiențiale, campanii neconvenționale și comunicare digitală – pentru a oferi soluții tot mai relevante în contextul actual de business.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dumneavoastră?

Da. Un moment-cheie a fost în 2022, când agenția s-a transformat intern și extern, prin extinderea echipei și regândirea proceselor. Am reglat tot ce însemna structură de livrare, comunicare internă, portofoliu de servicii și poziționare strategică. A fost un proces intens, dar necesar, care ne-a permis să devenim o agenție completă – capabilă să răspundă la provocările oricărui brand, indiferent de industrie sau mărime.

Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Formula noastră este simplă și solidă:

– înțelegem oamenii din spatele brandurilor;

– construim strategii aplicate, nu șabloane;

– livrăm creativ, dar ancorat în realitate.

PRbeta este un partener de încredere pentru antreprenori și companii care își doresc soluții clare, relevante și sustenabile în comunicare, marketing și organizare de evenimente. Suntem orientați spre rezultate, creativitate și spre relații de durată.

Unde vedeți organizația peste 10 ani? Dar pe dumneavoastră?

Ne propunem să continuăm creșterea coerentă începută în urmă cu câțiva ani. Transformarea PRbeta dintr-o agenție axată pe PR și organizare de evenimente într-o agenție full service a adus cu sine și o schimbare de perspectivă asupra modului în care lucrăm. Vrem să păstrăm deschiderea, claritatea și curiozitatea care ne definesc acum, pentru a putea construi soluții personalizate, relevante și în același timp creative pentru fiecare client.

Totodată, ne dorim să extindem componenta educațională a agenției, prin proiecte dedicate tinerilor care își doresc o carieră în comunicare, în parteneriat cu instituții și organizații care împărtășesc aceeași viziune.

Pe mine mă văd ghidând tot mai mulți tineri profesioniști spre o formă de comunicare lucidă, empatică și cu sens – în care contează nu doar ce livrezi, ci și cum o faci. De asemenea, cred că, în timp, echipa minunată pe care am format-o va putea prelua din ce în ce mai multe responsabilități în cadrul agenției, oferindu-mi timpul și energia atât de necesare în procesul educațional.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei dumneavoastră: emoție și sentimente sau pragmatism?

Pun accent pe coerență. Relațiile sănătoase din echipă se construiesc cu încredere și empatie, dar consider că deciziile importante se iau clar, cu viziune și pragmatism. Este important să existe spațiu de exprimare și validare în echipă. În același timp, uneori este necesar un cadru ferm care duce lucrurile la bun sfârșit. Lucrez cu oameni, nu cu taskuri, încerc să țin cont de context, de nevoile de business, dar și de particularitățile fiecărui membru al echipei.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Diminețile sunt rezervate sportului și unei ore de lucru profund, fără întreruperi. Apoi urmează întâlnirile interne sau cu clienți. În a doua parte a zilei, gestionez partea creativă sau operativă și mă ocup de interacțiunile sociale contextuale. Când pot, îmi păstrez o oră seara pentru reflecție, citit sau scris. Am învățat despre mine că este important să îmi acord timp și spațiu. Munca este importantă, însă la fel sunt sănătatea, timpul personal și relațiile autentice cu cei apropiați.

Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Călătoresc des, îmi place să descopăr orașe prin cafenelele și piețele lor. Îmi găsesc echilibrul în mișcare, în scris și în idei – fie că le pun pe hârtie sau le transform în campanii. De ceva vreme sunt și studentă la Psihologie, pentru că vreau să înțeleg mai bine cum gândim și comunicăm. Cred că viața personală și profesională se hrănesc una pe cealaltă, dacă știi cum să-ți creezi spațiu pentru amândouă.

Cum ați defini succesul? Dar o femeie de succes?

Succesul este libertatea de a-ți construi viața după valorile tale, de a spune „nu” lucrurilor care nu te reprezintă și de a construi, în timp, ceva solid, real și durabil.

O femeie de succes este o femeie care nu se conformează, care creează – echilibru, direcție, soluții. Care își folosește mintea, inima și intuiția pentru a aduce valoare în jurul ei, fără a-și pierde umanitatea.

Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Sunt o femeie antreprenor care creează context pentru ca alții să crească – branduri, idei, oameni.

Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Îmi place mult ideea lui Peter Drucker: Cea mai bună cale de a anticipa viitorul este să-l creezi.

O aplic în tot ce fac, dar am și propria versiune: Construiesc spații unde oamenii, ideile și brandurile cresc în mod autentic și sustenabil.