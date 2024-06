Premierul Marcel Ciolacu subliniază că în România au avut loc abuzuri semnificative, iar mulți politicieni și-au văzut cariera distrusă și destinele frânte în urma investigațiilor privind dosarele de corupție în care sunt implicați foștii șefi ai Serviciului Român de Informații.

Ciolacu declară că a decis să nu examineze înregistrările efectuate în timpul perioadei în care el însuși a fost supravegheat.

”Aţi văzut, nu am dat eu la… nu ştiu de unde au găsit jurnaliştii că şi eu am fost urmărit şase luni, opt luni. Cu adevărat, ştiam acest lucru, am fost şi invitat să văd probele şi ce s-a înregistrat în acea perioadă. Am refuzat acest lucru”, continuă premierul.