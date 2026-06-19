Serviciul de urgenţă 112 intră într-o etapă majoră de modernizare. Guvernul alocă peste 225 de milioane de lei pentru extinderea sistemului

Serviciul de urgenţă 112 va fi extins și modernizat în baza unei hotărâri adoptate joi de Guvern. Proiectul urmărește introducerea unor noi soluții informatice care să faciliteze accesul cetățenilor la serviciile de urgență, în special al persoanelor cu dizabilități, și să reducă timpul necesar intervențiilor în situații critice. Investiția are o valoare totală de aproximativ 225,5 milioane de lei și va fi implementată pe parcursul a trei ani. Finanțarea va fi asigurată din fonduri europene și din bugetul de stat.

Modernizarea Serviciului de urgenţă 112 vizează creșterea accesibilității serviciilor de comunicații electronice de urgență prin introducerea unor noi modalități de interacțiune între cetățeni și operatori.

Potrivit informațiilor transmise de Executiv, pe lângă apelurile vocale clasice, sistemul va include funcții de tip text în timp real, precum și servicii de conversație totală pentru situațiile în care este disponibilă și componenta video. De asemenea, toate aceste canale de comunicare vor fi sincronizate pentru a permite transmiterea rapidă și eficientă a informațiilor către autorități.

Autoritățile consideră că introducerea acestor funcționalități va contribui la creșterea capacității operaționale de preluare și gestionare a solicitărilor de urgență, oferind cetățenilor mai multe opțiuni de contactare a serviciilor specializate.

În documentul citat se arată că:

„Accesibilitatea serviciului de urgenţă 112, completată de comunicarea eficientă şi rapidă în cadrul interviului derulat pe timpul apelurilor efectuate, asigură premisele identificării şi gestionării corecte a urgenţelor semnalate autorităţilor de către cetăţeni, a posibilei evoluţii şi a măsurilor necesare pentru intervenţie”, se arată în comunicat.

O componentă importantă a proiectului este consolidarea cooperării dintre instituțiile implicate în gestionarea situațiilor de urgență, prin extinderea proceselor de digitalizare și îmbunătățirea interoperabilității sistemelor utilizate.

Potrivit Guvernului, noile mecanisme informatice vor permite un schimb mai rapid de informații între structurile responsabile de intervenție, ceea ce va contribui la identificarea mai rapidă a situațiilor din teren și la coordonarea eficientă a resurselor.

Prin această abordare, autoritățile urmăresc reducerea timpului necesar evaluării evenimentelor raportate de cetățeni și scurtarea perioadei de răspuns a echipajelor de intervenție.

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 225,5 milioane de lei, iar perioada de implementare este de 36 de luni. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, completate de alocări de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Afacerilor Interne și ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.