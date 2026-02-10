Potrivit reprezentanților STS, serviciul 112 din România a realizat tranziția către Next Generation 112, un sistem care funcționează pe o arhitectură modernă și integrată.

Purtătorul de cuvânt al STS, colonelul Cătălin Chirca, a afirmat că această schimbare plasează România în rândul țărilor europene care au implementat cu succes o astfel de soluție tehnologică.

El a precizat că, în acest context, România a introdus în premieră europeană o soluție de localizare avansată. Noul sistem permite identificarea poziției apelantului cu o precizie mai mare și cu o rată de succes crescută, față de soluțiile anterioare.

„În România, serviciul 112 a reușit tranziția către Next Generation 112, care ne plasează în topul țărilor europene care au reușit să facă un astfel de demers”, a afirmat Cătălin Chirca.

Generalul de brigadă Florin Feticu, șeful departamentului 112 din cadrul STS, a explicat că vechea arhitectură a sistemului se baza pe aproximativ 40 de sisteme informatice distincte. În acea configurație, apelurile de urgență erau direcționate exclusiv către operatorii din județul din care provenea apelul.

El a arătat că, prin noua arhitectură, această limitare a fost eliminată. În prezent, orice operator disponibil la nivel național poate prelua un apel la 112, indiferent de zona din care este inițiat. Această schimbare permite o gestionare mai eficientă a apelurilor și reduce dependența de structura teritorială a sistemului.

„Cum a fost în arhitectura veche, cea cu 40 de sisteme informatice, doar către operatorii din acel județ, prin noua arhitectură, orice operator este disponibil”, a afirmat generalul de brigadă Florin Feticu, șeful departamentului 112 din STS.

Florin Feticu a mai declarat că, în România, sunt implementate cinci metode de localizare a apelurilor la 112. Două dintre acestea funcționează prin intermediul rețelelor mobile, iar alte trei sunt realizate la nivelul aparatului mobil al apelantului.

Șeful departamentului 112 din STS a precizat că, în actuala configurație, acuratețea localizării și rata de succes au crescut semnificativ. El a explicat că localizarea nu mai este condiționată de nivelul semnalului telefonului mobil. Atât timp cât apelul către 112 poate fi realizat, localizarea este funcțională, indiferent dacă telefonul utilizează tehnologia 2G, 4G sau 5G și independent de rețeaua operatorului.

„Atâta timp cât s-a putut realiza apelul la 112, (localizarea – n.r.) nu mai este dependentă de un anumit nivel de semnal, este funcțională pentru tehnologia 2G, 4G, 5G, este independentă de tehnologia folosită de rețeaua operatorilor”, a explicat acesta.

Florin Feticu a anunțat că, la nivelul serviciului 112, este disponibilă o aplicație dedicată, în principal, persoanelor cu deficiențe de auz. El a arătat că sistemul de urgență face trecerea de la apelul exclusiv vocal la comunicații de urgență care pot include audio, video, mesaje text sau transmiterea de fișiere.

„Vorbim de o trecere de la apel de urgență voce la comunicații de urgență care pot fi audio, voce, video sau de tip text sau transmiterea de fișiere”, a arătat Feticu.

Apelul video este destinat persoanelor cu deficiențe de auz și este implementat, în prezent, sub formă de proiect pilot în București și Ilfov. Potrivit explicațiilor oferite, testarea urmează să fie extinsă la nivel național, iar ulterior soluția va fi disponibilă pentru toate categoriile de utilizatori.

Prin această aplicație, o persoană cu deficiență de auz poate iniția un apel video către 112, iar comunicarea se realizează prin intermediul unui interpret care transmite mesajele apelantului și ale operatorilor.